Governo aprova quinta-feira proposta de revisão da legislação laboral

13 mai, 2026 - 17:53 • Lusa

"O país tem de decidir se quer ficar no imobilismo de "assim chega", ou se olhamos para a frente", afirma o primeiro-ministro, sobre a reforma da lei laboral.

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Conselho de Ministros vai aprovar na quinta-feira a proposta de lei de revisão da legislação laboral que levará, depois, ao parlamento.

Luis Montenegro falava na tomada de posse do novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Gustavo Paulo Duarte, para o quadriénio 2026-2029, sucedendo a João Vieira Lopes que vai assumir a liderança do Conselho Geral desta organização.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo fez "um esforço enorme" em sede de concertação social para alcançar um acordo em matéria de legislação laboral e acusou a UGT de, neste processo, ter sido "intransigente e inflexível".

"O país tem de decidir se quer ficar no imobilismo de "assim chega", ou se olhamos para a frente", desafiou, dizendo estar convencido que o país quererá "ir mais longe".

