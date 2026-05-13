Jovens podem receber “voucher” para tirar a carta na escola de condução depois de passarem pelas Forças Armadas

O programa apresentado pelo PSD e pelo CDS foi contestado pela associação das escolas de condução, que falou em “ataque cerrado” ao setor, mas o líder da JSD revela na Renascença que a ideia é encaminhar alguns jovens que participem no Programa “Defender Portugal” para as escolas de condução. Em entrevista à Renascença, na véspera da Assembleia da República discutir e votar o projeto de resolução dos dois partidos, João Pedro Louro explica que um dos benefícios é oferecer a carta de condução depois do jovem ter terminado o programa, garantindo que ela pode ser tirada numa escola de condução. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O espírito desta proposta é, fazendo o jovem este programa de voluntariado, esse jovem tem a oportunidade de tirar a carta, até numa fase posterior à realização deste programa”, diz o líder da JSD.

Questionado sobre como vai funcionar esta iniciativa, uma vez que todas as unidades militares podem não estar habilitadas a dar aulas de condução, João Pedro Louro diz que será garantido através das escolas de condução. “O jovem ganha a oportunidade de tirar a carta de condução de forma gratuita, isto é facilmente operacionalizável com o IMT ou até com as várias escolas de condução”, afirma o líder da JSD. Segundo o diploma entregue no Parlamento, o PSD e o CDS recomendam ao Governo a criação do programa "Defender Portugal" que visa "a formação cívica, física e militar de jovens cidadãos e o reforço da ligação entre a sociedade civil e a Defesa Nacional". Este programa é voluntário, tem a duração de três a seis semanas, uma parte em regime de internato, e é destinado a jovens entre os 18 e os 23 anos. Em troca, os jovens voluntários que concluam o programa têm direito a "uma retribuição única no valor de 439,21 euros" e a "possibilidade de obtenção gratuita da carta de condução, em estabelecimentos militares habilitados". O líder da JSD considera que esta é uma medida sensata e a oferta da carta de condução “tem sido dos benefícios que os jovens mais têm valorizado neste programa Defender Portugal”.