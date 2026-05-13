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Líder do PS reúne-se com Montenegro na quinta-feira, mas rejeita "contrarreforma laboral"

13 mai, 2026 - 22:30 • Ricardo Vieira

Depois de André Ventura, José Luís Carneiro vai ser recebido pelo primeiro-ministro, mas deixa aviso: "daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contrarreforma laboral do Governo".

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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, foi convidado e vai reunir-se, esta quinta-feira, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na quinta-feira.

O líder socialista, em entrevista à CNN Portugal, revelou que vai encontrar-se com Montenegro, um dia depois de o primeiro-ministro ter recebido o presidente do Chega, André Ventura.

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A reforma da legislação laboral é uma das questões em cima da mesa, mas José Luís Carneiro vai deixando alguns avisos.

"Temos a intenção de ter um encontro durante o dia de amanhã [quinta-feira] para passar em revista vários assuntos, mas daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contrarreforma laboral do Governo", declarou.

O líder socialista pergunta qual a razão que leva o Governo da AD "a querer alterar as leis laborais aprovados em 2023", há apenas três anos.

José Luís Carneiro também quer respostas sobre "como é que as alterações propostas respondem às necessidades fundamentais do país", nomeadamente de natureza económica.

"Fundamentalmente, as propostas da reforma laboral não respondem às necessidades da economia do país", argumenta.

O primeiro-ministro anunciou que o Conselho de Ministros vai aprovar na quinta-feira a proposta de lei de revisão da legislação laboral que levará, depois, ao Parlamento.

"O país tem de decidir se quer ficar no imobilismo de "assim chega", ou se olhamos para a frente", desafiou Luís Montenegro, dizendo estar convencido que o país quererá "ir mais longe".

Nesta entrevista à CNN Portugal, o líder do PSD considera que não é possível "discutir uma proposta de contrarreforma laboral, com mais de 100 artigos, em vésperas de um Conselho de Ministros em que o primeiro-ministro se propõe a aprovar as alterações às leis laborais".

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