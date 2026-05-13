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MAI admite encerramento de esquadras da PSP em Lisboa

13 mai, 2026 - 23:21 • Redação, com Lusa

"Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua", afirma o ministro Luís Neves.

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O ministro da Administração Interna admitiu esta quarta-feira o encerramento de esquadras da PSP em algumas zonas urbanas, como em Lisboa, garantindo que esta medida visa colocar mais polícias nas ruas.

"Estamos a pensar em reorganizar estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente na zona de Lisboa", disse Luís Neves no programa "Grande Entrevista" da RTP notícias, referindo que o objetivo é ter "menos esquadras para se ter mais gente [polícias] na rua e junto das pessoas".

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O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de "super esquadras".

"Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua", salientou.

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Luís Neves admite o encerramento de esquadras da PSP um dia depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado um reforço de polícias em Lisboa e no Porto.

Montenegro prometeu mais 400 agentes ainda este ano – 200 para o comando metropolitano de Lisboa e outros 200 para o comando metropolitano do Porto.

O primeiro-ministro revelou ainda que o Governo está a trabalhar com a Direção Nacional da PSP num plano de reorganização interna das esquadras de Lisboa, Porto e Setúbal, com o objetivo de aumentar a presença policial nas ruas.

“Estamos a desenvolver com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública um plano para uma reorganização dos serviços prestados nas esquadras de Lisboa, do Porto e de Setúbal com vista a libertarmos mais 500 polícias para funções de patrulhamento”, afirmou.

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