Montenegro recebe Ventura em São Bento para discutir reforma laboral e perda de nacionalidade
13 mai, 2026 - 15:26 • Tomás Anjinho Chagas
Primeiro-ministro recebe o líder do Chega em São Bento esta quarta-feira à tarde.
(Em atualização)
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber, esta quarta-feira, o presidente do Chega na residência oficial.
A informação é confirmada à Renascença por fonte de São Bento.
Aos jornalistas, o Chega enviou uma nota a explicar que André Ventura vai ser recebido para discutir temas como a reforma laboral ou a perda de nacionalidade, que foi novamente chumbada pelo Tribunal Constitucional.
Lei laboral
André Ventura já deixou sinais contraditórios sobre o pacote laboral. Recentemente, num debate com o primeiro-ministro, no Parlamento, o líder do Chega exigiu a descida da idade da reforma como condição para aprovar a reforma.
Lei e perda de nacionalidade
Recentemente, o Chega apresentou as suas propostas para a revisão constitucional. Uma delas, tal como avançou a Renascença, era deixar na Constituição a possibilidade de perda de nacionalidade "em caso de obtenção fraudulenta ou de prática de atos que atentem gravemente contra os valores fundamentais do Estado português".
Depois do chumbo do Tribunal Constitucional, o PSD deixou claro que não iria insistir uma terceira vez na aprovação da perda da nacionalidade como pena acessória. A lei da nacionalidade já foi, entretanto, promulgada pelo Presidente da República.
