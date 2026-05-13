Ventura insiste que "lei laboral é má" e não abre mão de baixar idade da reforma

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu, esta quarta-feira, o presidente do Chega na residência oficial. Já depois do encontro, em declarações aos jornalistas no Parlamento, André Ventura voltou a classificar a proposta do Governo como uma "má reforma laboral" e insiste nas duas exigências para poder aprová-la. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Esta reforma liberal que está agora em cima da mesa é má para o país e para os trabalhadores, essa é a convicção do Chega. Sendo uma reforma má, ela teria que ter alterações para ficar boa e há dois assuntos importantes: idade da reforma e a questão das férias", afirmou o líder do Chega. Nos corredores do Parlamento, André Ventura referiu-se a baixar a idade da reforma à recuperação dos dias de férias como "questões essenciais" e das quais não abre mão: "Nós não vamos abdicar delas".

Ainda assim, o deputado não quis revelar se há abertura do Governo para ceder em algum dos dois pontos, rementendo para o PSD essa pergunta. No tema da perda de nacionalidade, André Ventura diz que sai da reunião com a convicção de que Chega e PSD podem conseguir contornar os dois vetos do Tribunal Constitucional, ainda que seja uma realidade distante. "Penso que ainda estamos muito, muito longe de ter um consenso em matéria de lei da nacionalidade e daquilo que devemos fazer. Há abertura dos dois lados para se resolver o problema", garantiu André Ventura.