Governo aprova novo pacote laboral, com 12 propostas da UGT, e envia-o para o Parlamento

O pacote laboral foi aprovada pelo Governo esta quinta-feira. O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.



A proposta de lei – com 50 alterações ao documento original – será enviada ao Parlamento, acrescentou Rosário Palma Ramalho, em declarações aos jornalistas.

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Na passada quinta-feira, o Governo deu por terminadas as negociações Concertação Social, sem ter conseguido chegar a acordo.



A ministra do Trabalho referiu aos jornalistas que o ponto de partida da proposta de lei que segue agora para o Parlamento é o anteprojeto inicial, "mas diferente" porque foram introduzidas "várias alterações", incluindo 12 propostas apresentadas pela UGT durante a concertação social.

A proposta mantém o outsourcing, com o Governo a optar pelo anteprojeto inicial, revogando a proibição de as empresas recorrerem a serviços externos após o despedimento coletivo. A atual proibição "não faz qualquer sentido", defende a ministra.





(Em atualização)

