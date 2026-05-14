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Conselho de Ministros
Governo aprova novo pacote laboral e envia-o para o Parlamento
14 mai, 2026 - 15:36
O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será enviada ao Parlamento, anunciou a ministra do Trabalho.
(Em atualização)
O pacote laboral foi aprovada pelo Governo. O anúncio foi feito no briefing que sucede o Conselho de Ministros pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
A proposta de lei será enviada ao Parlamento, acrescentou Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa.
Na passada quinta-feira, o Governo deu por terminadas as negociações Concertação Social, sem ter conseguido chegar a acordo.
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