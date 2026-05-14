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Conselho de Ministros

Governo aprova novo pacote laboral e envia-o para o Parlamento

14 mai, 2026 - 15:36

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será enviada ao Parlamento, anunciou a ministra do Trabalho.

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(Em atualização)

O pacote laboral foi aprovada pelo Governo. O anúncio foi feito no briefing que sucede o Conselho de Ministros pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A proposta de lei será enviada ao Parlamento, acrescentou Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa.

Na passada quinta-feira, o Governo deu por terminadas as negociações Concertação Social, sem ter conseguido chegar a acordo.

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