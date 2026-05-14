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Juventude Popular vai ao Congresso do CDS
14 mai, 2026 - 23:31 • Manuela Pires
A decisão foi tomada esta quinta-feira à noite pela comissão organizadora do Congresso.
Está resolvido. A Renascença apurou que os 86 delegados da Juventude Popular eleitos em Conselho Nacional vão ao Congresso do CDS, que se realiza em Alcobaça neste fim de semana.
A decisão foi tomada esta quinta-feira à noite pela comissão organizadora do Congresso.
A presença dos delegados da Juventude Popular ficou em dúvida após um pedido de impugnação do último Conselho Nacional.
[em atualização]
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