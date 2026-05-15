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Governo cria linha de crédito até 2,5 milhões para limpeza florestal após tempestade Kristin

15 mai, 2026 - 11:01 • Olímpia Mairos

Medida destina-se às empresas do setor florestal para acelerar a remoção de árvores caídas e reduzir o risco de incêndios nas zonas afetadas pela tempestade Kristin.

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O Governo anunciou esta sexta-feira uma nova linha de crédito destinada às empresas do setor florestal, com o objetivo de apoiar a remoção de árvores caídas e material lenhoso nas zonas afetadas pela tempestade Kristin. A medida resulta de uma articulação entre o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, o Ministério da Agricultura e Mar e o Banco Português de Fomento.

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De acordo com o comunicado, o apoio abrange operadores económicos de todo o território nacional e pretende garantir uma resposta rápida às necessidades de tesouraria das empresas, permitindo dar continuidade às operações de limpeza e prevenção de riscos.

O financiamento poderá atingir até 2,5 milhões de euros por empresa, através do modelo de garantias públicas do Banco Português de Fomento.

Para o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado em comunicado, a medida torna-se especialmente importante com a aproximação do verão e do período crítico de incêndios.

“Com o aproximar da época de incêndios, há toda a urgência em remover as árvores caídas e limpar os terrenos”, afirma o governante, defendendo que esta linha de crédito permitirá “acelerar este processo” para que os territórios afetados “não sejam ainda mais penalizados”.

Também o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, considera que a iniciativa reforça “o compromisso do Governo com a recuperação, a resiliência e a valorização do setor florestal”, salientando ainda a importância da medida para melhorar a capacidade de prevenção de incêndios e de riscos de saúde vegetal.

O Executivo sublinha ainda que continua assim a mobilizar instrumentos de apoio às empresas afetadas pela tempestade Kristin, procurando assegurar uma resposta eficaz aos danos provocados e promover uma gestão mais sustentável do território.

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