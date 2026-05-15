Lei laboral: Líder do PS anuncia voto contra proposta do Governo

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, anunciou esta sexta-feira o voto contra, na generalidade, proposta de reforma da lei laboral apresentada pelo Governo.

José Luís Carneiro anunciou a posição do partido um dia depois de uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da aprovação em Conselho de Ministro da proposta de lei, que seguirá agora para o Parlamento.

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"O que eu disse ao primeiro-ministro é que a proposta entrando nestes termos na Assembleia da República terá o voto contra do Partido Socialista, na generalidade", disse o líder socialista aos jornalistas, à margem de uma visita a Coimbra.

José Luís Carneiro considera que a proposta do Governo "ofende os mais jovens, os trabalhadores mais vulneráveis, as mulheres trabalhadoras, ela é ofensiva para as famílias porque cria dificuldades à compatibilização da vida pessoal com a vida profissional".

Custo de vida "é o mais importante neste momento"

Nestas declarações aos jornalistas, o líder do PS disse que na reunião com o primeiro-ministro abordou o problema do agravamento do custo de vida dos portugueses e propostas para mitigar os efeitos da inflação.

"O PS apresentou propostas para que adotássemos o IVA zero sobre os bens alimentares essenciais e a redução dos custos com os combustíveis, com a eletricidade, com o gás e com os fatores produtivos ligados ao setor agroalimentar, quer da agricultura quer das pescas. Isto é o mais importante neste momento", sublinhou José Luís Carneiro.

O secretário-geral socialista considera "incompreensível e inaceitável que o Governo queira alterar, de novo, o IVA sobre a restauração".

"Combateremos esse ideia", avisou José Luís Carneiro.