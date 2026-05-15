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Lei laboral: Líder do PS anuncia voto contra proposta do Governo

15 mai, 2026 - 18:48

"O que eu disse ao primeiro-ministro é que a proposta entrando nestes termos na Assembleia da República terá o voto contra do Partido Socialista, na generalidade", afirmou José Luís Carneiro.

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O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, anunciou esta sexta-feira o voto contra proposta de reforma da lei laboral apresentada pelo Governo.

"O que eu disse ao primeiro-ministro é que a proposta entrando nestes termos na Assembleia da República terá o voto contra do Partido Socialista, na generalidade", disse o líder socialista aos jornalistas, à margem de uma visita a Coimbra.

[em atualização]

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