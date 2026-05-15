Nuno Melo ataca críticos: "Quem pensa transformar o PSD no nosso adversário" só ajuda o PS e o Chega

O presidente do CDS, Nuno Melo, responde, na véspera do Congresso do partido, aos que criticam a sua liderança, dizendo que não é transformar o aliado em adversário que vai dar força ao CDS, antes irá fortalecer o socialismo e os populismos. Em entrevista à Renascença, na véspera do Congresso de Alcobaça, Nuno Melo responde com o partido que recebeu em 2023 e com aquilo que alcançou nestes três anos, com as vitórias nas legislativas, nos dois governos regionais e ainda em muitas autarquias. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Nuno Melo não aceita que o partido esteja diluído na coligação AD, como refere a moção da Juventude Popular (JP), e garante um CDS “relevante e que está a fazer um grande serviço ao país”. No Congresso deste fim de semana, vai ouvir algumas vozes críticas à sua liderança. A moção da Juventude Popular diz que o CDS está diluído na coligação do Governo, defende até que o partido deve ir sozinho a eleições futuras. Como é que recebeu estas críticas? Eu encaro as divergências apenas como formas diferentes da avaliação da realidade e da avaliação do partido, e o partido é o nosso maior denominador comum. O debate político é importante, e é o mais normal no mundo que num Congresso se expressem diferentes posições. Nós, no CDS, praticamos a democracia dentro e praticamos a democracia fora, isso é que é relevante. Eu acho ótimo que existam diferentes posições, diferentes pensamentos, mesmo quando discordo profundamente deles, como é obviamente nesse caso. A estratégia não pode ser a de transformar o nosso aliado na AD no nosso adversário, só pode ser a de combater os socialismos e os populismos que nos atacam Quando apresentou a moção, respondeu aos críticos dizendo que “gostava de ver quem fizesse melhor”. Tem sido difícil estes dois anos do CDS na coligação e fazer vincar a posição do partido na AD? Não, vamos cá ver, em 2024, os oito anos de socialismo só foram derrotados em legislativas precisamente porque o CDS e o PSD juntaram esforços, lembra-se que a diferença de votos foi pouco mais de 30 mil, o CDS no seu pior momento de toda a sua existência teve mais de 90 mil votos, por isso, enfim, quando só passou um ano desde as últimas eleições legislativas, quando governamos em maioria relativa, parece-me evidente que a estratégia não pode ser a de transformar o nosso aliado na AD no nosso adversário, a nossa estratégia só pode ser a de combater os socialismos e os populismos que nos atacam. Mas e no Governo… O Governo fez mais pela paz social do que o PS e a esquerda em oito anos. Nós resolvemos problemas de professores, militares, forças de segurança, profissionais de saúde, guardas, etc..., enquanto reduzimos impostos e reduzimos a dívida pública para valores históricos e nós alcançamos superávites. Ora, aqui também se vê a relevância e a utilidade do CDS, porque o CDS contou para essa vitória e, um ano depois das últimas eleições, haver quem acha que o PSD é que deve ser o adversário, peço desculpa, mas acho que não estão a ver muito bem o filme.

Nuno Melo é líder desde 2023… Eu sei onde nós estávamos e sei onde nós chegamos. E esta caminhada começou em Guimarães, em 2023. O CDS tinha sido varrido da Assembleia da República, não tinha subvenção parlamentar, tínhamos uma dívida gigantesca e não tínhamos imprensa. E chegámos aqui, o CDS foi a votos sete vezes em dois anos, em cima de todas as dificuldades. Nós não tivemos escolha, não pudemos pedir mais tempo. E fomos a votos em coligação e fomos a votos sozinhos. E hoje o CDS é o único partido, além do PSD, que está simultaneamente no Governo da República e nos governos regionais dos Açores e da Madeira. O CDS está no Parlamento Europeu, e nas eleições autárquicas mantivemos as seis autarquias, conquistamos mais um presidente de Câmara. Mas se, chegados aqui, a estratégia é transformar o aliado em adversário, eu pergunto a quem é que se aproveita? Ao PS ou ao Chega, mas não será pela minha mão, pelo menos se os congressistas assim validarem, que o poder será de entregue a esses partidos. O CDS é um partido relevante e o CDS está a fazer um grande serviço ao país através das áreas que tutela Para além desse caminho considera que o CDS precisa de ganhar “músculo”, isso quer dizer que é preciso ter mais força para poder caminhar sozinho? O CDS já vem caminhando sozinho em muitos casos e vem caminhando também em coligação com o PSD quando o interesse nacional o justifique. Nós não temos problemas em ir a votos num caso ou no outro. O que é para mim relevante é demonstrar que em cada uma das estratégias que decidimos, e foram decididas de forma transversal e democrática dentro do CDS, nós alcançamos sucesso e quando hoje em dia as eleições são disputadas por tão poucos votos de diferença e entre os diferentes partidos, obviamente que o CDS é um partido relevante e o CDS está a fazer um grande serviço ao país através das áreas que tutela e através das outras áreas que não tutelando para as mesmas contribui com pensamento, com discussão, com ideias, é isso que é suposto. Portanto, o CDS tem ideias, tem valores, tem doutrina, tem ideias, tem quadros e é competente.