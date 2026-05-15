PS vota contra reforma laboral já na generalidade se proposta "mantiver traves mestras"

O PS votará contra a revisão da legislação laboral na generalidade se a proposta que chegar Parlamento mantiver "as suas traves mestras, conforme resulta das palavras da ministra do Trabalho", adiantou esta quinta-feira à Lusa fonte da direção socialista. "No caso de a AD se associar ao Chega para uma aprovação na generalidade, o PS não se eximirá a apresentar as propostas de alteração com os mesmos propósitos com que a UGT obstou no processo até agora decorrido em sede de Concertação Social", referiu a mesma fonte à Lusa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta posição do PS surge depois da reunião que o líder do PS, José Luís Carneiro, manteve esta quinta-feira com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e também após o Conselho de Ministros que aprovou a proposta de lei de revisão da legislação laboral, diploma que seguirá "nos próximos dias" para a Assembleia da República, segundo a ministra do Trabalho. "Se a proposta de lei mantiver as suas traves mestras, conforme resulta das palavras da ministra, o PS votará contra na generalidade", assegurou a fonte da direção socialista.

As linhas vermelhas do PS Entre estas medidas mais criticadas pelos socialistas estão a "porta aberta aos despedimentos sem justa causa", as dificuldades para compatibilizar a vida familiar com a profissional, a permissão do "outsourcing para contratar trabalhadores precários" e a "facilitação do trabalho informal e não declarado". A proposta de lei do Governo aprovada hoje em Conselho de Ministros contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, disse hoje a ministra do Trabalho. Na conferência de imprensa da reunião do Conselho de Ministros, Maria do Rosário Palma Ramalho comparou a posição do líder do PS sobre a revisão da lei laboral à do secretário-geral da UGT, que foi fazendo aproximações, mas "nunca quis assinar" um acordo. Questionada se ao admitir que a proposta de lei está mais próxima da versão inicial do Governo do que do último texto da Concertação Social está a contrariar o apelo do secretário-geral do PS, a ministra defendeu que a versão hoje aprovada "é aquela que corresponde ao objetivo de reformismo deste Governo".