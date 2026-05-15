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Ventura diz que reforma laboral "é má" e "não deve ser aprovada" mas admite negociar

15 mai, 2026 - 13:08 • Lusa

Presidente do Chega manteve a abertura para o diálogo.

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O líder do Chega, André Ventura, considerou esta sexta-feira que a proposta de lei do Governo para alterar a lei laboral "é má" e, como está, "não deve ser aprovada", mas indicou que mantém a disponibilidade para negociar.

"Ou há um caminho de convergência e esta lei se transforma de má em boa, ou esta lei assim não serve, tem o efeito contrário de prejudicar quem trabalha e desproteger ainda mais quem já está numa situação precária", afirmou.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o presidente do Chega manteve a abertura para o diálogo e disse que, depois da reunião com o primeiro-ministro, na quarta-feira, "esta tarde haverá contactos entre as lideranças de bancada para se continuar a trabalhar nestas matérias".

"Ao ponto em que estamos, esta reforma laboral é má, não deve passar e não deve ser aprovada", indicou.

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