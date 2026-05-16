CDS Açores avisa Bolieiro que não tem medo de ir a eleições sozinho

O líder do CDS Açores escolheu o congresso do partido, em Alcobaça, para dizer ao presidente do Governo Regional açoriano que o partido não tem medo de ir sozinho a eleições e que está no Governo de Ponta Delgada “por direito próprio”.

Artur Lima, que está desde 2020 no Governo em coligação com o PSD e o PPM, diz que não ficou incomodado com o anúncio de José Manuel Bolieiro de que, em 2028, o PSD não fará um acordo pré-eleitoral com o CDS.

“A nós não nos incomoda. Estamos prontos para ir a qualquer eleição, sozinhos, hoje, amanhã, em 2027, em 2028 , e lá vamos com os nossos valores, com o nosso programa e com os nossos princípios. Sem medo”, garantiu Artur Lima.

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Num congresso onde se tem falado muito sobre coligações, sobre ser fiel ao parceiro de coligação ou sobre como não ficar diluído numa coligação, Artur Lima avisou que é preciso ter cuidado, porque está há seis anos numa aliança com o PSD.

“E de coligações percebo eu, ou percebemos nós nos Açores. O CDS foi um partido que pôs sempre em primeiro lugar os interesses dos açorianos, à frente dos interesses do partido e à frente de coligações partidárias. Mas hoje, e é bom que alguns aprendam com isto”, alertou o líder do CDS Açores.

“Quero aqui deixar bem claro, para alguns senhores do PSD, que nós somos Governo nos Açores por direito próprio. Eu não fui bater à porta de ninguém, alguém veio bater à minha porta e à porta do CDS”, disse Artur Lima, lembrando que foi com o apoio do CDS que o PSD conseguiu retirar o poder ao Partido Socialista em 2020.

Numa altura em que a Base das Lajes volta a ser notícia por causa da utilização pelos Estados Unidos na guerra com o Irão, o líder do CDS defendeu a importância da infraestrutura e elogiou o trabalho do ministro da Defesa, Nuno Melo.

“A Base das Lajes e os Açores voltam a estar no centro para defender a Europa, manter a paz na Europa e no mundo. Senhor ministro, estamos gratos pelo apoio que nos tem dado, mas, sobretudo, queremos dizer que investir em segurança e defesa é investir na Região Autónoma dos Açores”, disse Artur Lima.