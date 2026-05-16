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CDS quer famílias numerosas a pagar menos IRS
16 mai, 2026 - 20:11 • Manuela Pires
O líder parlamentar Paulo Núncio anunciou que o projeto-lei do CDS, que vai beneficiar as famílias a partir do terceiro filho, será entregue na próxima semana na Assembleia da República.
Num congresso onde se pede ao CDS para afirmar a sua identidade e defender as suas bandeiras, o líder parlamentar anunciou que o partido vai apresentar, na próxima semana, um projeto-lei para que as famílias com três ou mais filhos possam beneficiar da duplicação das deduções fiscais.
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