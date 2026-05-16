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CDS quer famílias numerosas a pagar menos IRS

16 mai, 2026 - 20:11 • Manuela Pires

O líder parlamentar Paulo Núncio anunciou que o projeto-lei do CDS, que vai beneficiar as famílias a partir do terceiro filho, será entregue na próxima semana na Assembleia da República.

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Num congresso onde se pede ao CDS para afirmar a sua identidade e defender as suas bandeiras, o líder parlamentar anunciou que o partido vai apresentar, na próxima semana, um projeto-lei para que as famílias com três ou mais filhos possam beneficiar da duplicação das deduções fiscais.

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O CDS irá propor no Parlamento duplicar as deduções fiscais a partir do terceiro filho. Queremos, com esta medida, aumentar o apoio às famílias numerosas, porque as famílias que decidem ter mais filhos não podem ser penalizadas e merecem mesmo pagar menos IRS”, anunciou Paulo Núncio.

O líder parlamentar diz que o CDS vai usar um agendamento potestativo, isto é, vai forçar a discussão desta matéria em plenário.

Paulo Núncio justificou esta medida como uma tentativa de acabar com o “triste fado” que é a crise da natalidade no país.

“Responder a um dos principais desafios que Portugal enfrenta: a crise da natalidade. No país que se aproxima dos 900 anos de história, somos cada vez menos, temos cada vez menos famílias e as famílias são cada vez mais pequenas. E é a altura de inverter este triste fado”, disse.

Na segunda intervenção do dia, Paulo Núncio atacou a oposição, em particular o PCP: “Somos adversários dos comunistas, que continuam vendidos à União Soviética e fascinados com o estalinismo. É caso para dizer: já acabou a União, mas os soviéticos ainda cá estão”.

O CDS é também adversário do Partido Socialista, que considera “incapaz de denunciar um primeiro-ministro acusado de gravíssimos crimes de corrupção e que continua a brincar com a justiça portuguesa”.

Paulo Núncio colocou o CDS do lado daqueles que estão a combater a esquerda.

“Os últimos dois anos no Parlamento não deixam qualquer margem para dúvidas. O CDS é mesmo um partido único na direita portuguesa”, referiu o líder parlamentar do CDS.

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