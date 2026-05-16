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Manuel Monteiro: CDS tem de ter as chaves do carro para “se necessário” se fazer à estrada sozinho
16 mai, 2026 - 18:11 • Manuela Pires
O antigo líder do partido esteve no congresso do CDS em Alcobaça e no discurso deixou avisos ao Governo, e para dentro criticou a ausência dos “pesos pesados” do partido.
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