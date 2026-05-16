Nuno Melo diz que as declarações de Rubio sobre as Lajes "não podem ser lidas literalmente"

O ministro da Defesa, Nuno Melo, afirmou este sábado que que as declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rúbio, sobre a Base das Lajes, nos Açores, não podem ser interpretadas literalmente.

Melo afirmou que a declaração do secretário do Estado norte-americano "não pode ser lida pelo seu teor literal", e que Marco Rubio "terá querido firmar e vincar a virtude de um país que fez o que estava certo" e que disponibilizou a base "com condições, como sempre".



E acrescentou que Portugal esteve ao lado dos aliados e fez o que tinha que ser feito. "Portugal, no que tem a ver com a utilização da Base das Lajes, fez o que tinha que ser feito", defendeu o ministro da Defesa, Nuno Melo.

Marco Rubio, na quinta-feira, elogiou Portugal por aceitar o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão. Em entrevista à Fox News, Marco Rubio disse que essa autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.

"Portugal esteve do lado dos nossos aliados porque é isso que um aliado faz, é isso que se espera de um aliado, é aquilo que se esperava de Portugal", afirmou o ministro, em Alcobaça, num declaração á margem do congresso do CDS que decorre no Pavilhão Panorama, até domingo.

Nuno Melo não esclareceu se a autorização foi dada antes ou depois de Portugal saber das operações dos EUA no Irão.