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PS critica Governo por aumentar impostos nos combustíveis e baixar IRC às grandes empresas

16 mai, 2026 - 12:38 • Lusa

José Luís Carneiro disse que "será um erro grave se o Governo aumentar os impostos sobre a restauração".

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O secretário-geral do PS afirmou hoje que o Governo "aumentou os impostos sobre os combustíveis", ao mesmo tempo que reduziu o IRC às grandes empresas, perdendo com isso cerca de quatro mil milhões de euros por ano.

Em declarações aos jornalistas em Braga, à margem da apresentação do seu livro "Vencer os Tempos", José Luís Carneiro reiterou ainda o pedido de explicações ao primeiro-ministro sobre a eventual subida do IVA da restauração.

"Saíram dados públicos que confirmam que o Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis desde que tomou posse, por mais do que uma vez, e que os impostos sobre os combustíveis são hoje mais elevados do que eram quando o Governo assumiu funções, o que, portanto, contradiz aquilo que o primeiro-ministro e o ministro das Finanças afirmaram na Assembleia da República", referiu.

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Carneiro disse que o PS não pode aceitar que o mesmo Governo que reduziu o IRC às grandes empresas, "perdendo com isso cerca de quatro mil milhões de euros de receita por ano", esteja a "fustigar" as micro, pequenas e médias empresas do país e os consumidores em geral com o aumento dos impostos sobre os combustíveis.

"O Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis e agora o ministro das Finanças veio dizer que foi um erro reduzir o IVA da restauração, o que significa que então, no entender dele, deve aumentar-se o IVA da restauração. O primeiro-ministro deve esclarecer o país se acompanha ou não as declarações do ministro das Finanças ou se não acompanha", acrescentou.

Para José Luís Carneiro, "é um erro grave" o que disse e "será um erro grave se o Governo aumentar os impostos sobre a restauração".

"Porque, como se sabe, é um setor que está a sentir já as dificuldades, nomeadamente o aumento do custo de vida. O Governo deve responder ao aumento do custo de vida", apontou.

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