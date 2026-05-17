- Noticiário das 18h
- 17 mai, 2026
-
Congresso do CDS-PP
Nuno Melo avisa que o CDS não é uma “tendência” e não quer partidos populistas “com acesso à área de governação”
17 mai, 2026 - 16:02 • Manuela Pires
O líder do CDS foi reeleito com 90 por cento dos votos e no encerramento do congresso em Alcobaça anunciou que o partido vai a jogo com projeto próprio de revisão constitucional, quando “a questão se colocar”.
Na véspera de se assinalar um ano das eleições legislativas que elegeram 60 deputados do Chega, Nuno Melo avisou, no congresso do CDS-PP, que decorreu este fim-de-semana em Alcobaça, que os partidos populistas não devem ter acesso à “área de governação” e que, num Parlamento fragmentado, a Aliança Democrática (AD) é o melhor que o país pode ter.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Portugal não tem nada a ganhar com o acesso à área da governação de partidos extremistas, sem quadros nem políticas, muitas vezes sem limites e às vezes sem escrúpulos, empenhados em sabotar as instituições por dentro e com alianças externas bastante duvidosas” disse Nuno Melo nos primeiros minutos do discurso para concluir: "Meus amigos, em parlamentos fragmentados, o valor de uma aliança estável e sólida como a AD é, por estes dias, um ativo sem preço” referiu o líder do CDS-PP.
Num congresso onde muitos apontaram a necessidade de o CDS-PP se fortalecer para, no futuro, ir sozinho a eleições, Nuno Melo avisou que o partido “não é uma tendência, o CDS não se funde e seguramente o CDS não se dilui” na coligação de Governo.
CDS avança com projeto próprio de revisão constitucional
Para mostrar que o partido tem identidade própria e iniciativa, Nuno Melo anunciou que, quando chegar o momento, o CDS-PP vai apresentar um projeto próprio de revisão constitucional.
“Quero anunciar que quando a questão agora se colocar, o CDS, independentemente da entrega da AD, vai, não obstante, participar de forma autónoma no próximo processo de revisão constitucional, defendendo o que defendemos sempre” disse Nuno Melo.
“A Lei Fundamental deve ser um documento ideologicamente neutro, representativo de todas as sensibilidades, não só das socialistas, e capaz de congregar e não desunir. Não podia ser de outra forma e para isto, meus amigos, criaremos um grupo de trabalho liderado por constitucionalistas reconhecidos, para que em coordenação com o nosso grupo parlamentar seja apresentada a nossa proposta” anunciou Nuno Melo.
Melo anuncia proposta para duplicar deduções de IRS para famílias numerosas
O líder do CDS deu conta ainda ao congresso de outra iniciativa própria do partido que vai dar entrada no Parlamento e que quer duplicar as deduções em sede de IRS para as famílias com 3 ou mais filhos.
“Para que se aumentem as deduções fiscais para as famílias com mais filhos, duplicando o acréscimo a partir do terceiro filho. Meus caros amigos, nós celebramos o melhor do CDS. Nós celebramos o melhor do CDS. Mais filhos, menos IRS” disse Nuno Melo.
Nuno Melo garante que o CDS-PP sai mais mobilizado do Congresso de Alcobaça e que o partido tem caráter e vai crescer ainda mais. “O CDS não é uma espécie de plasticina que se adapta ao interlocutor que tem pela frente, ao ritmo da conveniência do momento, o CDS não cresce a manipular emoções, a explorar fragilidades, a fomentar a revolta, a dividir portugueses uns contra os outros” disse numa indireta ao Chega.
“O CDS, meus amigos, é um património fundamental da democracia em Portugal e com toda a legitimidade o CDS quer ser maior no futuro, e meus amigos, nós vamos crescer”, afirmou Nuno Melo no multiusos de Alcobaça.
- Noticiário das 18h
- 17 mai, 2026
-