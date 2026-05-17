Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 17 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Congresso do CDS

Nuno Melo reeleito líder do CDS com 90% dos votos

17 mai, 2026 - 14:16 • Manuela Pires

O líder do CDS diz que o partido sai mobilizado e nesta nova etapa, mais virado para dentro para " um partido que vai ganhar músculo junto das estruturas locais”.

A+ / A-

Nuno Melo foi reeleito para um terceiro mandato na liderança do CDS com 90% dos votos. Os resultados foram anunciados esta tarde no encerramento do Congresso do CDS, que decorre em Alcobaça.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Comissão Política Nacional obteve 90% dos votos favoráveis, 7% de votos brancos e 3% de votos nulos.

No Conselho Nacional, a lista obteve 90% dos votos e 6% de votos brancos. Já a mesa do Conselho, liderada por Luís Queiró, conseguiu 91% dos votos.

A nova direção do CDS vai ter mais mulheres na vice-presidência: entram mais duas, Catarina Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto, e a eurodeputada Ana Miguel Pedro.

Diogo Moura que ocupava uma das vice-presidências sai do núcleo duro para coordenar a secção da reforma do estado.

Há ainda mais alterações na direção de Nuno Melo: o deputado João Almeida vai ser um dos porta-vozes do partido.

Uma das críticas que foi apontada neste congresso é a ausência da direção no terreno e o secretário-geral do CDS, Pedro Morais Soares, que é vereador na Câmara de Cascais, vai ter mais um elemento para ajudar nesse trabalho de campo. Sendo assim, o CDS passa a ter quatro secretários-gerais.

À chegada ao congresso, Nuno Melo disse aos jornalistas que o partido sai mobilizado deste congresso, que vai ser reforçado e ganhar “músculo”.

“É um partido que sai mobilizado, como bem se viu pela importante expressão de confiança em relação a um caminho que começou em Guimarães, foi confirmado em Viseu e agora, desde Alcobaça, nos relança para um novo momento, mais virado para dentro, de um partido que vai ganhar músculo junto das estruturas locais”, disse aos jornalistas.

A moção que Nuno Melo apresentou foi a vencedora do congresso, com 97,5% dos votos, e o líder do CDS conclui que esse é um sinal “expressivo dessa confiança e da certeza deste caminho”, iniciado com a sua eleição em 2022, a reeleição em 2024 e a nova recondução, que deverá ser confirmada, este domingo, após a contagem dos votos.

“Vamos, fundamentalmente, implementar a moção que apresentámos ao Congresso”, mas, assegurou, tal “não significa que não sejamos sensíveis a outras perspetivas, outras sensibilidades”, como, por exemplo, propostas da moção da Juventude Popular, que retirou o texto e não foi a votos.

“Não fizemos negociações com nenhumas moções de natureza que fosse”, disse Nuno Melo, manifestando, ainda assim, “disponibilidade para acolher outros contributos, no que seja compatível”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 17 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)