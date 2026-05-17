- Noticiário das 15h
- 17 mai, 2026
-
Congresso do CDS
Nuno Melo reeleito líder do CDS com 90% dos votos
17 mai, 2026 - 14:16 • Manuela Pires
O líder do CDS diz que o partido sai mobilizado e nesta nova etapa, mais virado para dentro para " um partido que vai ganhar músculo junto das estruturas locais”.
Nuno Melo foi reeleito para um terceiro mandato na liderança do CDS com 90% dos votos. Os resultados foram anunciados esta tarde no encerramento do Congresso do CDS, que decorre em Alcobaça.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A Comissão Política Nacional obteve 90% dos votos favoráveis, 7% de votos brancos e 3% de votos nulos.
No Conselho Nacional, a lista obteve 90% dos votos e 6% de votos brancos. Já a mesa do Conselho, liderada por Luís Queiró, conseguiu 91% dos votos.
A nova direção do CDS vai ter mais mulheres na vice-presidência: entram mais duas, Catarina Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto, e a eurodeputada Ana Miguel Pedro.
Diogo Moura que ocupava uma das vice-presidências sai do núcleo duro para coordenar a secção da reforma do estado.
- Noticiário das 15h
- 17 mai, 2026
-