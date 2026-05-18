Montenegro vai buscar slogan de Cavaco e quer um “Portugal Maior”

Um ano depois de ter vencido as eleições legislativas, sem maioria absoluta, a moção de estratégia com a qual Luís Montenegro se candidata às diretas do PSD, diz que é exigido ao PSD ter “coragem reformista e ambição responsável” e o documento traça as linhas essências para “Fazer Portugal Maior”.

O slogan da campanha presidencial de Cavaco Silva em 2006 e letra do hino de campanha é o título escolhido parta a moção onde Luís Montenegro começa por avisar que a estratégia na Assembleia da República é para manter e por isso vai “continuar o diálogo político com as oposições” e garante que o "não é não" ao Chega é para manter tal como afasta qualquer solução de bloco central com o PS.

“O PSD será fiel ao seu compromisso de não ter uma solução de governo nem com o Chega nem com o Partido Socialista. O sentido do “não é não” com o Chega é o mesmo do “não ao bloco central” com o PS”, pode ler-se na moção entregue esta tarde na sede do PSD.

Montenegro diz ainda que não faz qualquer sentido falar em “cercas sanitárias” considerando mesmo um absurdo, uma vez que “os mesmos dois maiores partidos da oposição também não têm excluído dialogar entre si e coligarem-se pontualmente contra os partidos que suportam o Governo”.

O líder do PSD quer trabalhar para “Fazer um Portugal Maior” e diz que há uma oportunidade histórica de “transformar estabilidade política em ambição, ambição em reformas e reformas em resultados reais na vida dos portugueses”.

Montenegro diz que o PSD tem a missão de “liderar e trilhar esse caminho. Fazê-lo com sentido de Estado, com coragem reformista e com compromisso social”.

A visão de Luis Montenegro para Fazer Portugal Maior assenta em 5 ideias chave: a primeira “é que a justiça social e a criação de riqueza andam de braço dado”, a segunda ideia é que o estado deve ser um acelerador da mudança, não um obstáculo e como terceiro pilar está a coesão territorial. Os outros dois eixos de ação dizem respeito a um Portugal seguro e mais resiliente a eventos extremos inesperados e por último o lugar de Portugal na europa e na lusofonia.

A reforma do Estado para desbloquear o país

É uma das prioridades do governo e na moção de estratégia global Luis Montenegro diz que a administração pública “deve ser mais rápida eficaz na contratação pública reforçando a transparência, para podermos executar em tempo útil as obras e prestarmos os serviços que a sociedade espera do Estado”.

Na véspera do parlamento discutir o fim do visto prévio do Tribunal de Contas, a moção de Montenegro avisa que: “A capacidade e rapidez das respostas do Estado são essenciais para o reforço da nossa democracia e, assim, para Fazer Portugal Maior”.

O líder do PSD defende ainda o aprofundamento da descentralização e da desconcentração a nível local e regional:“Ao nível da descentralização, é necessário que as autarquias assumam as competências já previstas na lei, sendo garantida a avaliação e a transferência de recursos adequados. Esse é um dos princípios da revisão da Lei das Finanças Locais”.

A reforma na administração pública passa também por agilizar os processos dos imigrantes de forma a responder às necessidades das empresas e “por outro lado, não deixar os imigrantes em situações de ilegalidade e de fragilidade.

“A regularização, a renovação de títulos, o reagrupamento familiar, o reconhecimento de situações laborais e a resposta a quem procura viver em Portugal não podem estar dependentes de filas intermináveis e decisões tardias” pode ler-se na moção que Luis Montenegro leva ao Congresso do PSD e com a qual se candidata a um terceiro mandato como presidente do PSD.