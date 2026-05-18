Operação Marquês. Troca de advogados é "exercício em fraude à lei"

O deputado do PSD, Paulo Lopes Marcelo, considera que a sucessiva troca de advogados de José Sócrates na Operação Marquês é um "exercício em fraude à lei". Durante o primeiro debate da conferência "E Se Acontecesse Outra Vez?", promovida pela Ordem dos Advogados, que decorre no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, o social-democrata diz que o antigo primeiro-ministro está a ter um "uso abusivo" do seu pretenso direito de mudar de advogado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O sistema, se não conseguir reagir contra uma utilização fraudulenta deste pretenso direito, está a ser conivente com a erosão do Estado de Direito. Se não fizermos nada, outros arguidos poderão utilizar de forma fraudulenta isto. E a responsabilidade é de todos", avisa. A opinião do social-democrata veio depois da intervenção do socialista Pedro Vaz, que defendeu que "não é um caso apenas que muda toda uma legislação", e alerta para um "populismo judicial, com base em perceções". "Deve ou não deve o arguido ter a garantia do patrocinio judicial adequado? Deve, seja ele qual for", defende.

Já Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal (IL), antecipa que o desfecho do caso da Operação Marquês pode provocar "uma grande convulsão social e política". O deputado acredita que este caso judicial "será um bom momento para aferir se o Estado de Direito está garantido" e sublinha a importância de "zelar pelas instituições e dar dignidade" ao processo. Caso isso não aconteça, há o risco de um sentimento de impunidade "gerar do ponto de vista social uma enorme pressão" e levar ao surgimento de "atores políticos que façam o Chega parecer moderado". Já Rui Teixeira Santos, ministro das Finanças-sombra do Chega, criticou o que diz ser a transformação da democracia liberal num regime tecnocrata, em que as elites estão distantes "dos problemas reais dos portugueses". "As elites hoje só discutem guerra, as pessoas não querem saber de geoestratégia. Estão preocupadas com a sua casa", considera.