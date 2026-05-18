Prescrição da Operação Marquês pode levar a "perigos de regime muito sérios"

A prescrição da Operação Marquês, sem que haja uma decisão clara sobre o processo, pode levar a "perigos de regime muito sérios", segundo André Azeredo Alves, professor catedrático da Universidade Católica do Porto. André Azeredo Alves falava no segundo painel da Conferência "E Se Acontecesse Outra Vez?", promovida pela Ordem dos Advogados, no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, que debateu as atuais circunstâncias do caso que envolve José Sócrates e a suas potenciais consequências, tal como já tinha ocorrido no debate anterior. O catedrático sublinha que, atualmente, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre são os três fenómenos recentes do descontentamento das pessoas em relação aos partidos mais tradicionais, considerando-os a todos "expressões benignas dessa insatisfação". No entanto, é possível perspetivar, há luz do que já acontece noutros países, "expressões bastantes menos benignas", em Portugal. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já Francisco Mendes da Silva refere que "não pode haver abébias" e que a Operação Marquês está "a dar razão às pessoas para deixar de acreditar" na Justiça. "Ninguém acredita que Sócrates não tem advogado. Se calhar tem mais do que um. Não aparecem porque querem manter esta estratégia", refere. "Nós advogados não devíamos defender isto. Depois, quando quisermos gritar contra o Chega, estamos descalços", avisa, também. Rui Gomes da Silva, ministro da Justiça-sombra do Chega, diz que o processo do antigo primeiro-ministro é motivo para que "cada vez mais pessoas se sintam tristes".

"É este sistema que permite ao próprio [ex-]primeiro-ministro que se perpetue nesta situação", aponta.

O pessimismo da "revolução em curso" da IA Francisco Mendes da Silva aproveito o debate sobre o sistema de justiça contemporâneo para alertar para "uma revolução em curso que nos vai abalroar": a Inteligência Artificial. O jurista considera que os "próprios antidemocratas reacionários estão a ser tornados obsoletos pela realidade" que será ditada por "tecnofeudais" e o "transhumanismo", que são os "grandes riscos para a Democracia". Admitindo ter uma visão "um bocado distópica", Francisco Mendes da Silva alerta para uma crescente desilusão com uma Democracia lenta, quando a realidade s e torna cada vez mais acelerada. "Para que é preciso de parlamentos se consigo com um algoritmo dizer como é que a lei do trabalho tem de ser? Vai criar uma alteração psicológica que vai fazer com que muita gente comece a achar que isto da democracia de processos lentos está obsoleta", realça.

Um pessimismo partilhado por Miguel Poiares Maduro, que sublinha que as novas tecnologias trazem uma "alteração do nosso espaço de informação e comunicação que perturbam fundamentalmente o funcionamento das nossas democracias", comparando-as à invenção da impressão.