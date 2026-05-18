Qual é o papel do Chega como maior partido da oposição? “Somos parceiros e um contrapeso”

No número de deputados, na capacidade de trabalho e na melhoria do trabalho, por sermos mais, por termos mais sumo. Temos propostas concretas, objetivas, para ajudar a resolver os problemas do país.

Jorge Galveias reconhece que nem tudo correu bem nas escolhas para as autárquicas e mostra abertura para negociar o Orçamento do Estado com o Governo.

Em entrevista à Renascença , o deputado eleito em 2022 defende que o Chega tem sido equilibrado no Parlamento e aprovado “tudo o que seja bom para o povo português”, independente do partido que faz a proposta.

Há um ano, o Chega estava a alcançar o estatuto de maior partido da oposição. Hoje, oscila entre ser “parceiro” e “contrapeso”. Assim o descreve o deputado Jorge Galveias.

Nesse assunto, sim. O que não quer dizer que nós estejamos contra noutros.

Algumas medidas estruturais deste governo, como a Lei da Imigração e da Nacionalidade, foram aprovadas com o voto a favor do Chega. Não chama isto um parceiro? Não está próximo demais do governo?

Somos um parceiro e um contrapeso. Há uma coisa importante, nós não abandonamos as nossas bandeiras de forma nenhuma, portanto, em tudo o que o governo estiver connosco, logicamente que estamos a favor. Em tudo o que o governo for contra aquilo que nós defendemos, obviamente estamos contra.

Entre o deve e o haver, essas propostas que vota contra e as propostas que vota a favor, definem-se, neste momento, mais como um parceiro ou como um contrapeso ao governo?

A nossa posição em termos gerais de política é que tudo o que seja bom para o povo português, nós estamos a favor. Tudo aquilo que nós vemos e percebemos que é a favor de alguma elite, a favor de algum grupo específico, e que é contra o povo, estamos contra. O posicionamento do Chega é de direita, conservador, mas sempre ao lado do benefício dos portugueses.

Agora, é formalmente o partido com a liderança da oposição . Como é que se tem posicionado em relação ao governo?

O Chega é um partido de direita, conservador, sem qualquer dúvida, sem medo de ir contra o sistema que está instalado desde 1974,-75 e que precisa de ser modernizado, alterado, revisto. E cá está o Chega para o fazer.

A Renascença esteve a analisar dados de propostas aprovadas no Parlamento ao longo deste último ano. Apesar destas medidas estruturais, como na área da imigração, o Chega acabou por viabilizar mais propostas do PS do que do Governo. Viabilizou 29 do PS e 12 do PSD. O que é que isto diz sobre o Chega no Parlamento?

Não diz nada em relação, e são números, não passam de números, podiam ser exatamente o contrário. Nós não vamos chumbar uma proposta do PS só porque venha do PS. E assim fazemos com o PCP, Bloco de Esquerda, CDS, calhou, coincidiu que tivéssemos aprovado mais propostas do PS. Não quer dizer que não aprovemos da AD, do PSD, do CDS. Não tem a ver com o de onde vem a proposta, tem a ver com a substância.

Mas isto não dá razão a alguns protagonistas do PSD de que acusam o Chega de ser um partido com características socialistas?

Não, de todo. Quer o Chega, quer o PS estão na oposição, há uma certa lógica nos partidos da oposição. Muitas das propostas do PS eles podiam ter efetivado enquanto estiveram no Governo e não o fizeram, e vêm agora com elas ao Parlamento, propostas que tenham a ver connosco, nós aprovamos, não vamos aprová-las por serem do PS. E isso não significa que estejamos mais perto do PS, que estejamos mais socialistas, não.

Mantemos a nossa matriz, o nosso caminho, o que não significa que não aprovemos propostas, neste caso falou do Partido Socialista, como aprovaremos as propostas que nós consideremos que sejam favoráveis para o povo português.

Vem aí outra proposta importante do Governo, a reforma laboral, que está prestes a chegar ao Parlamento. O Chega tem falado em duas grandes medidas, duas grandes bandeiras para aprovar esta proposta de reforma, que é a descida da idade da reforma e a recuperação de dias de férias que foram retirados na altura da Troika. Acha que vão chegar a acordo?

Não sabemos, é assim, que há capacidade financeira, ou pode haver capacidade financeira, para qualquer uma das propostas. Agora, mas para isso o Governo tem de fazer o trabalho dele. Enquanto for Governo, nós não podemos deixar de olhar para os valores da economia paralela, e eu posso lhe dizer que em 2025 são cerca de 24% do PIB, são mais de 30 mil milhões de euros.

Os valores das subvenções vitalícias que estão a ser pagos, e que em 2025 foram mais ou menos 8.9 milhões de euros. O desperdício que há no Serviço Nacional de Saúde, que ainda há poucos dias saiu a informação do Tribunal de Pontas, que representa um desperdício de 10 a 15% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, são mais ou menos 2 mil milhões de euros. Peguem nesse pacote todo, ponham o Governo a funcionar, e temos dinheiro para fazer todas estas reformas.

Mas em relação à questão da economia paralela, são muitos milhares de milhões de euros, se fosse fácil de recuperar esse dinheiro, os governos já não o teriam feito?

Supostamente sim, mas nós sabemos de onde vem uma grande parte da economia paralela. É uma questão de, e nós apresentámos o proposta para ajudar a recuperar ou baixar a percentagem da economia paralela, foi chamada no orçamento do Estado passado. Porquê que passava essas medidas? Passava, por exemplo, para aumento do valor das deduções no IRS, e incluir despesas de pequenas reparações em casa.

Sechamar um eletricista, um canalizador, para incentivar as pessoas a colocar fatura, se baixar o IVA e criar ali um escalão, logicamente que vamos buscar uma boa fatia de economia paralela.

O orçamento do Estado vai ser um período difícil para o Governo?

O orçamento do Estado é sempre difícil, e perante todos estes problemas que tivemos, as guerras, os problemas internos com a meteorologia, logicamente que torna mais difícil a execução Orçamento do Estado. O Governo já está há mais de um ano e meio em funções, tem a obrigação de apresentar uma proposta de Orçamento de Estado que seja condizente com a nossa realidade.

E o Chega está disponível para negociar o orçamento do Estado?

O Chega está sempre disponível para negociar com o Governo ou com os outros partidos da oposição.

Mas, se não me engano, orçamento do Estado nunca viabilizou nenhum…

Alguma vez será a primeira, no caso de acontecer. O Chega aprova não só os orçamentos de Estado como toda a outra legislação, desde que considere que seja bom. E está sempre pronto a negociar. Assim queira, o Governo também negociar com o Chega.

Não antecipa um período de instabilidade política no próximo outono?

Não antecipo nada. Cada dia é um dia, todos os dias acontecem coisas novas, nós não sabemos o que é o dia de amanhã, tudo pode acontecer. Veja-se o comboio de tempestades que tivemos, quinze dias antes não fazíamos a mais pequena ideia que iria acontecer, e os resultados trágicos que trouxe.