Jornalistas da Lusa protestam contra “a ingerência do poder político” na agência de notícias

Susana Venceslau acredita que estas alterações vão limitar o trabalho dos jornalistas e “limitam a liberdade de imprensa, põem em causa a independência da agência e abrem portas a uma ingerência política e a riscos graves de governamentalização”.

A delegada sindical, em declarações à Renascença , acrescenta que o jornalismo não pode ser escrutinado pelos deputados, porque o que deve acontecer é precisamente o contrário: “É o poder político que é escrutinado pelo jornalismo.”

Os jornalistas da Agência Lusa cumprem esta quarta-feira um dia de greve para contestar a alteração dos estatutos por parte do Governo.

Partidos da oposição marcam presença

O protesto frente à Assembleia da República contou com o apoio de alguns partidos, nomeadamente com a presença de José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista, que apontou a garantia de isenção face ao poder político.



“A garantia da isenção, da imparcialidade, da liberdade, da autonomia e do sentido de responsabilidade que a Lusa tem tido, com uma imprensa livre e que seja garante dos valores democráticos”, disse José Luís Carneiro.

Mas o líder do PS acrescenta mais um ponto: o papel da agência junto das comunidades espalhadas pelo mundo.

“A outra é também procurarem colocar a Lusa num papel subsidiário, o que também é inaceitável. Porquê? Porque a Lusa tem em si mesma uma extensão e uma expressão, quer do ponto de vista territorial interno, quer do ponto de vista territorial externo, que é talvez uma das mais importantes riquezas de que o país dispõe em termos de expressão da língua, da cultura e da afirmação de Portugal no mundo", argumentou.

Segundo Carneiro, Portanto, são essas diferentes vertentes que estão em causa. "Queremos mostrar a nossa solidariedade para com a Lusa, com os seus trabalhadores, e dizer que contam com o PS no Grupo Parlamentar para defender essas vossas posições”, concluiu o líder do Partido Socialista.

Também o Bloco de Esquerda se juntou ao protesto. Fabian Figueiredo lembra que o seu partido apresenta também um projeto de resolução e, à Renascença, defendeu que é preciso impedir a tentativa de governamentalização da Lusa.

“Nós esperamos que a Assembleia da República corrija o que o Governo fez. A agência de notícias Lusa é a única agência de notícias portuguesa. Nós não a podemos governamentalizar, isso é um risco. Correu mal no estrangeiro, vai correr mal em Portugal. Nós temos de garantir a independência da Lusa. Portugal precisa de ter a certeza de ter uma imprensa livre”, disse Fabian Figueiredo.

Também o Livre, pela voz da deputada Filipa Pinto, referiu à Renascença que é urgente alterar os estatutos para garantir a isenção da agência e que os trabalhadores devem estar representados nos órgãos onde são tomadas as decisões.

“A Agência Lusa é uma agência única do Estado e que serve o país e, portanto, é uma agência pública e deve, antes de mais nada, estar representada com os seus trabalhadores, isto é, a proporcionalidade na representação e nas decisões que a Lusa tem de tomar tem de incluir os trabalhadores e não ter uma participação irrisória em termos de representatividade”, disse Filipa Pinto, do Livre.

Os motivos da greve

Os trabalhadores decidiram recorrer à greve por considerarem que há riscos de "influência política e de governamentalização" introduzidos pelos novos estatutos da agência. Defendem a urgência da revisão dos estatutos.

O plano de rescisões, que continua por explicar, é outro dos motivos assim como a estratégia de reforço dos quadros.

Acrescenta-se uma possível mudança da sede da Lusa, em Lisboa, para o campus da RTP, o que para os trabalhadores pode "diminuir a independência funcional da agência e levar, a prazo, ao seu desmantelamento".

Por último, exigem a imediata negociação do caderno reivindicativo, numa altura em que já foi ultrapassado o prazo legal para o Conselho de Administração apresentar uma contraproposta.

