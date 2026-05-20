Mariana Vieira da Silva responde a Assis. "Dizer que o líder do PS é radical não é o que precisamos"

Mariana Vieira da Silva sai em defesa de José Luís Carneiro face a críticas de socialistas como Francisco Assis que falou em "retórica extremista" do PS sobre a Base das Lajes. No programa "Casa Comum" da Renascença, a ex-ministra socialista defende que não faz sentido acusar o partido de radicalismo quando há dúvidas legítimas sobre a autorização dada aos EUA.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A serenidade faz-se também de respondermos às perguntas que temos quando há uma manifesta contradição e duas versões muito diferentes sobre estes acontecimentos. Não me parece que apontar para o secretário-geral do Partido Socialista e dizer que ele é radical, convença qualquer português e seja o que precisamos para avançar", responde a vice-presidente da bancada parlamentar do PS.

Mariana Vieira da Silva insiste que as explicações dadas ao PS não coincidem com as palavras do Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Em entrevista à Fox News, o responsável pela diplomacia norte-americana afirmou que o Governo de Lisboa permitiu a utilização da base das Lajes "antes mesmo de perguntarmos" durante a operação "Fúria Épica" contra o Irão.

"Aquilo que nos foi descrito no Parlamento e não apenas ao Partido Socialista — o PS terá sido [informado] antes, mas nesse momento já era público qual tinha sido o procedimento — não é aquilo que o governo americano descreve. Perante uma contradição dessa natureza, que não acontece pela primeira vez na nossa história, a pergunta faz sentido", defende Mariana Vieira da Silva na Renascença.

Consenso de política externa "não está em causa"

Insistindo na necessidade de empregar menos "uma ideia qualquer de radicalismo e de fim dos compromissos entre os partidos", a ex-ministra argumenta que a legitimidade da dúvida não abala o consenso histórico entre PS e PSD na política externa.

"O Partido Socialista apoiou o Durão Barroso para a presidente da Comissão Europeia. E o governo do PSD também apoiou António Costa para Presidente do Conselho. Isto sim, é um compromisso e um diálogo estruturado. Mas a verdade é que, em vários momentos, esse consenso não foi total. E, de facto, esta história tem alguns detalhes que são parecidos com outros casos", sustenta Mariana Vieira da Silva, evocando as divergências de 2003 aquando da intervenção aliada no Iraque.

A ex-ministra recorda que houve uma moção de censura do Partido Socialista ao governo do PSD sobre esta matéria. "Não creio que ninguém tenha considerado que o consenso em matéria política externa acabou [por causa disso]", responde a deputada do PS.

Uma frase para a História?

Mariana Vieira da Silva alerta ainda para o peso de uma frase de Donald Trump aquando do início da operação contra o Irão. "Uma civilização inteira vai morrer esta noite", declarou o Presidente dos Estados Unidos a 7 de abril.

"Quando a história sobre este período se contar mais para a frente, a frase que agora todos teimamos em desvalorizar, e que Donald Trump utilizou na madrugada da invasão do Irão, vai acompanhar-nos", adverte a ex-ministra, que considera que o contexto de política externa e de alianças não tem as mesmas regras do passado.

"Aliados? Sim, mas não quer dizer que não tenham de ser feitas mais questões, porque antigamente não se diziam estas frases como justificação para uma invasão", acrescenta Mariana Vieira da Silva.

Noutro plano, a deputada socialista admite a necessidade de rever o Acordo das Lajes num contexto de mudança nas relações internacionais. "Esse tipo de anúncios gerais só se concretizam em cada momento. É possível que estejamos a entrar numa fase diferente do mundo e seja necessário rever um acordo que tem essencialmente traços de paz", justifica na Renascença.

Rubio e Governo "não estão a mentir"

Para o ex-deputado do PSD Duarte Pacheco, o ministro dos Negócios Estrangeiros deverá clarificar o contexto da utilização da Base das Lajes, explicando como pode não haver qualquer contradição entre as declarações de Rubio e a posição do Governo.

"Rangel certamente irá reconfirmar aquilo que já tinha dito — que pôs condições e que essas condições foram dadas. Que, porventura, aquilo a que Marco Rubio está a fazer referência, foi uma conversa exploratória em que o Estado português poderá ter dito 'façam o pedido que nós vamos autorizar'. E, portanto, Marco Rubio não está a mentir, porque essa conversa exploratória poderá ter acontecido. Significa que o Governo português também não está a mentir, porque a autorização formal foi concedida só depois de o pedido ter sido adiantado", opina Duarte Pacheco na Renascença.

O militante social-democrata considera que o PS "extravasou um pouco o consenso nacional sobre esta matéria", procurando "alimentar uma polémica que não interessa a ninguém".