PS disponível para viabilizar fim do visto prévio, mas exige alterações na especialidade

O Partido Socialista tem muitas dúvidas sobre a proposta do Governo, mas está disponível para, em sede de especialidade, alterar o diploma que prevê o fim do visto prévio do Tribunal de Contas para contratos até um limite de 10 milhões de euros. Durante o debate desta quarta-feira à tarde, a deputada Marina Gonçalves disse que o PS quer discutir a proposta porque há várias questões com as quais discorda, uma delas o valor dos 10 milhões e outra a perda de responsabilização financeira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A questão do valor dos 10 milhões, como é que chegamos a este valor e o porquê, a questão das entidades com maioria de capital público, que ficam de fora deste escrutínio e também a questão da responsabilidade financeira dos gestores”, referiu Marina Gonçalves.

A deputada do Partido Socialista aguarda que a discussão na comissão da especialidade possa alterar o diploma, porque, acima de tudo, é necessário garantir o escrutínio do investimento público. “Aquilo que devemos estar aqui a discutir é o momento em que o Tribunal de Contas exerce esse poder de forma eficaz, porque esse dever que o Tribunal de Contas tem de escrutinar o investimento público é fundamental para o Partido Socialista e é isso que está na base daquela que é a nossa intervenção. A nós preocupam-nos várias questões que ainda não estão devidamente justificadas”, referiu a deputada socialista. Governo admite "melhorar proposta" No discurso que abriu o debate, o ministro da Reforma do Estado deixou claro que o Governo tem abertura para acolher propostas de alteração, sem especificar até onde pode ir o executivo. “Estamos disponíveis para melhorar a proposta na especialidade. Para discutir limiares, para aperfeiçoar redações”, disse Gonçalo Matias, que recusa a ideia de que a proposta é inconstitucional. “Quanto às dúvidas de constitucionalidade: respeitamo-las, mas não as acompanhamos. A proposta é sólida, é ponderada, é responsável. E se houver margem para clarificar ainda mais o texto, fá-lo-emos com serenidade institucional e espírito democrático”, referiu. Ao longo do debate, o líder do Chega, André Ventura, contestou a proposta, acusando o Governo de estar a abrir a porta a um aumento da corrupção: “Os senhores querem tirar todos os outros contratos da fiscalização do Tribunal de Contas e isto tem um nome, é bar aberto para a corrupção”.