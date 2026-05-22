- Noticiário das 16h
- 22 mai, 2026
-
IL quer ouvir presidente dos SPMS após alegados acessos indevidos a dados de utentes
22 mai, 2026 - 15:50 • Olímpia Mairos
Joana Cordeiro exige “explicação clara” sobre eventual violação de dados de saúde, incluindo informação relativa a crianças, e pede transparência sobre impacto do caso.
A Iniciativa Liberal (IL) pediu a audição urgente do presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) no Parlamento, na sequência das notícias sobre alegados acessos indevidos a dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
A deputada da IL, Joana Cordeiro, defende a necessidade de “uma explicação clara” sobre o caso, sublinhando a gravidade da eventual violação de dados de saúde, incluindo informação relativa a crianças.
“Daquilo que sabemos, foram acedidos dados de saúde, incluindo, de acordo com as notícias, dados de crianças e aquilo que nos parece é que é preciso uma explicação clara”, afirma.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A parlamentar considera essencial esclarecer “o que aconteceu, quantas pessoas foram afetadas, que tipo de informação foi consultada e se houve apenas um acesso indevido ou também algum tipo de extração de dados”.
PJ investiga utilização abusiva de credenciais de profissional do SNS
Investigação foi aberta na quinta-feira após denún(...)
Joana Cordeiro reconhece que poderão existir aspetos técnicos ainda por apurar, mas alerta que isso “não pode significar uma total ausência de explicação e de escrutínio”.
“Aquilo que nos parece importante perceber é se os dados de saúde estão protegidos. Achamos que as pessoas têm de saber se os seus dados de saúde têm toda a segurança”, afirmou, acrescentando que cabe ao Parlamento verificar “se os sistemas do SNS têm ou não mecanismos eficazes de segurança, de controlo de acessos e obviamente de deteção de abusos”.
A deputada sublinha ainda a especial sensibilidade do caso por envolver menores. “Quando estão em causa dados sensíveis, ainda por cima de crianças, é importante que tenhamos toda a transparência e toda a responsabilidade sobre esta questão”, defende.
No requerimento entregue na Comissão de Saúde, a IL justifica o pedido de audição urgente com a necessidade de obter esclarecimentos sobre “a natureza e o alcance da violação”, os procedimentos adotados, o impacto dos acessos ilegítimos e as medidas preventivas futura.
ERS abre processo de avaliação após denúncias de acessos indevidos a dados de saúde no SNS 24
Entidade reguladora acompanha situação relacionada(...)
- Noticiário das 16h
- 22 mai, 2026
-