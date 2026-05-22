Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

IL quer ouvir presidente dos SPMS após alegados acessos indevidos a dados de utentes

22 mai, 2026 - 15:50 • Olímpia Mairos

Joana Cordeiro exige “explicação clara” sobre eventual violação de dados de saúde, incluindo informação relativa a crianças, e pede transparência sobre impacto do caso.

A+ / A-

A Iniciativa Liberal (IL) pediu a audição urgente do presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) no Parlamento, na sequência das notícias sobre alegados acessos indevidos a dados de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A deputada da IL, Joana Cordeiro, defende a necessidade de “uma explicação clara” sobre o caso, sublinhando a gravidade da eventual violação de dados de saúde, incluindo informação relativa a crianças.

“Daquilo que sabemos, foram acedidos dados de saúde, incluindo, de acordo com as notícias, dados de crianças e aquilo que nos parece é que é preciso uma explicação clara”, afirma.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A parlamentar considera essencial esclarecer “o que aconteceu, quantas pessoas foram afetadas, que tipo de informação foi consultada e se houve apenas um acesso indevido ou também algum tipo de extração de dados”.

PJ investiga utilização abusiva de credenciais de profissional do SNS

PJ investiga utilização abusiva de credenciais de profissional do SNS

Investigação foi aberta na quinta-feira após denún(...)

Joana Cordeiro reconhece que poderão existir aspetos técnicos ainda por apurar, mas alerta que isso “não pode significar uma total ausência de explicação e de escrutínio”.

“Aquilo que nos parece importante perceber é se os dados de saúde estão protegidos. Achamos que as pessoas têm de saber se os seus dados de saúde têm toda a segurança”, afirmou, acrescentando que cabe ao Parlamento verificar “se os sistemas do SNS têm ou não mecanismos eficazes de segurança, de controlo de acessos e obviamente de deteção de abusos”.

A deputada sublinha ainda a especial sensibilidade do caso por envolver menores. “Quando estão em causa dados sensíveis, ainda por cima de crianças, é importante que tenhamos toda a transparência e toda a responsabilidade sobre esta questão”, defende.

No requerimento entregue na Comissão de Saúde, a IL justifica o pedido de audição urgente com a necessidade de obter esclarecimentos sobre “a natureza e o alcance da violação”, os procedimentos adotados, o impacto dos acessos ilegítimos e as medidas preventivas futura.

ERS abre processo de avaliação após denúncias de acessos indevidos a dados de saúde no SNS 24

ERS abre processo de avaliação após denúncias de acessos indevidos a dados de saúde no SNS 24

Entidade reguladora acompanha situação relacionada(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)