Luís Montenegro acompanha António José Seguro nas comemorações do 10 de Junho no Luxemburgo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai acompanhar o Presidente da República, António José Seguro, na visita oficial ao Luxemburgo integrada nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

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A deslocação, agendada para os dias 6 e 7 de junho, contará também com a presença de deputados à Assembleia da República e surge a convite das Suas Altezas Reais, o Grão-Duque e a Grã-Duquesa do Luxemburgo.

Segundo o comunicado da Presidência da República, a visita pretende “reforçar as excelentes relações de amizade e parceria entre os dois países”.

Durante a visita, António José Seguro irá reunir-se com a comunidade portuguesa residente no Luxemburgo, descrita pela Presidência como “uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora”.

A Presidência sublinha ainda que esta iniciativa representa “um justo e significativo reconhecimento do papel determinante” que os portugueses no Luxemburgo têm desempenhado “no fortalecimento das relações entre Portugal e o Luxemburgo e no desenvolvimento económico, social e cultural de ambos os países”.

As celebrações do 10 de Junho vão decorrer este ano entre a ilha Terceira, nos Açores, e o Luxemburgo, assinalando os 50 anos das autonomias regionais e valorizando o papel das comunidades portuguesas na diáspora.