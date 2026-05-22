Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Luís Montenegro acompanha António José Seguro nas comemorações do 10 de Junho no Luxemburgo

22 mai, 2026 - 12:18 • Olímpia Mairos

Cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas vão decorrer entre a ilha Terceira e o Luxemburgo, destacando o papel da diáspora portuguesa.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai acompanhar o Presidente da República, António José Seguro, na visita oficial ao Luxemburgo integrada nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A deslocação, agendada para os dias 6 e 7 de junho, contará também com a presença de deputados à Assembleia da República e surge a convite das Suas Altezas Reais, o Grão-Duque e a Grã-Duquesa do Luxemburgo.

Segundo o comunicado da Presidência da República, a visita pretende “reforçar as excelentes relações de amizade e parceria entre os dois países”.

Durante a visita, António José Seguro irá reunir-se com a comunidade portuguesa residente no Luxemburgo, descrita pela Presidência como “uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora”.

A Presidência sublinha ainda que esta iniciativa representa “um justo e significativo reconhecimento do papel determinante” que os portugueses no Luxemburgo têm desempenhado “no fortalecimento das relações entre Portugal e o Luxemburgo e no desenvolvimento económico, social e cultural de ambos os países”.

As celebrações do 10 de Junho vão decorrer este ano entre a ilha Terceira, nos Açores, e o Luxemburgo, assinalando os 50 anos das autonomias regionais e valorizando o papel das comunidades portuguesas na diáspora.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)