Ministro diz que recrutas afastados por radicalismo é sinal de trabalho da PSP

A exclusão de 636 candidatos à polícia por terem falhado a avaliação psicológica da PSP, por evidenciarem sinais de desobediência e radicalismo, é o reconhecimento do trabalho de recrutamento, segundo o ministro da Administração Interna.

Aos jornalistas, Luís Neves comentava assim os os números avançados pela Renascença, relativamente aos últimos três anos. Os dados da Direção Nacional da PSP mostram que, em 2024, foram excluídos 156 candidatos, em 2025 excluídos 201, em 2026 excluídos 279.

Na última, 25% dos candidatos que chegaram às provas foram excluídos.

"São pessoas que não fazem falta às forças de segurança", comenta o governante.

Para o ministro da Administração Interna, os números passam também a mensagem de "preocupação pelos índices de violência e de radicalização" que poluem os meios digitais, que devem provocar uma "profunda reflexão".