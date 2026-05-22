Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 23 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lei laboral

Montenegro: Chega e PS "não resistem àquilo que eventualmente é mais popular"

22 mai, 2026 - 19:22 • Ricardo Vieira

“Estamos a semear de uma forma intensa, mas também ponderada para poder colher os frutos mais à frente”, afirma o primeiro-ministro.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, critica o voto contra anunciado pelo Chega e pelo PS à proposta de reforma laboral que o Governo entregou na Assembleia da República.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Vila Nova de Foz Côa, considera que a oposição não resistiu a seguir o caminho mais fácil na questão das alterações à lei laboral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Vejo muito gente defender reformas e transformações estruturais no país e depois, quando nós queremos avançar com elas, por mais ponderadas e equilibradas que sejam – como é o caso da reforma laboral – não resistem àquilo que eventualmente é mais popular e mais imediato fazer, que é deixar tudo na mesma”, afirmou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo quer contribuir para um “mercado laboral mais dinâmico, que seja comparável às economias mais dinâmicas na Europa e no mundo”.

Luís Montenegro referiu as reformas lançadas pelo executivo em várias áreas. “Estamos a semear de uma forma intensa, mas também ponderada para poder colher os frutos mais à frente”, salientou.

O Conselho Nacional do Chega propôs esta sexta-feira a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado, apresentadas pelo Governo, considerando que estes diplomas "não podem contar com o voto favorável" do partido.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também confirmou na quinta-feira o voto contra as alterações à legislação laboral, acusando o Governo de desconsiderar os parceiros sociais, e disse que quer "relançar o diálogo social".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 23 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)