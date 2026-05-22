Montenegro: Chega e PS "não resistem àquilo que eventualmente é mais popular"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, critica o voto contra anunciado pelo Chega e pelo PS à proposta de reforma laboral que o Governo entregou na Assembleia da República.



Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Vila Nova de Foz Côa, considera que a oposição não resistiu a seguir o caminho mais fácil na questão das alterações à lei laboral.

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“Vejo muito gente defender reformas e transformações estruturais no país e depois, quando nós queremos avançar com elas, por mais ponderadas e equilibradas que sejam – como é o caso da reforma laboral – não resistem àquilo que eventualmente é mais popular e mais imediato fazer, que é deixar tudo na mesma”, afirmou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo quer contribuir para um “mercado laboral mais dinâmico, que seja comparável às economias mais dinâmicas na Europa e no mundo”.

Luís Montenegro referiu as reformas lançadas pelo executivo em várias áreas. “Estamos a semear de uma forma intensa, mas também ponderada para poder colher os frutos mais à frente”, salientou.

O Conselho Nacional do Chega propôs esta sexta-feira a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado, apresentadas pelo Governo, considerando que estes diplomas "não podem contar com o voto favorável" do partido.



O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também confirmou na quinta-feira o voto contra as alterações à legislação laboral, acusando o Governo de desconsiderar os parceiros sociais, e disse que quer "relançar o diálogo social".

