Paulo Fernandes vê alinhamento entre Presidência e estratégia para o PTRR

O coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região Centro considera existir um alinhamento estratégico entre o relatório da Presidência Aberta do Presidente da República e as medidas previstas no PTRR.

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Em declarações à Renascença, Paulo Fernandes afirma que as reflexões apresentadas por António José Seguro acompanham preocupações já identificadas no processo de recuperação e reconstrução.

O responsável destaca, em particular, a possibilidade de criação de uma agência única para a gestão do PTRR, considerando que essa solução poderá aproximar diferentes áreas estratégicas.

“O que sinto é que quando se fala, por exemplo, da criação de uma agência única para a gestão do PTRR, onde, ao fim e ao cabo, estes pilares da urgência da reconstrução, mas os pilares da resiliência, mas também os pilares da inovação, da transformação, estejam ali todos interligados, se calhar vem um bocadinho ao encontro desse aspeto, que não é criar coisas novas, muitas vezes é reorganizar o que temos”, disse Paulo Fernandes.

Segundo o coordenador da estrutura de missão, a reorganização das estruturas existentes poderá permitir uma resposta mais eficaz aos desafios da recuperação.

“É juntar um pouco essas peças, porque essas peças estiveram juntas muitas vezes até, talvez, com menos recursos, num sentido mais numérico, se calhar conseguimos ter até uma maior produtividade”, afirmou Paulo Fernandes.