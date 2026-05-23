Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Paulo Fernandes vê alinhamento entre Presidência e estratégia para o PTRR

23 mai, 2026 - 19:30 • Carla Fino , Fábio Monteiro

Coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região Centro diz identificar-se com reflexões da Presidência. Paulo Fernandes considera que preocupações do Presidente da República acompanham medidas do PTRR. Responsável defende maior articulação entre reconstrução, resiliência e inovação.

A+ / A-

O coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região Centro considera existir um alinhamento estratégico entre o relatório da Presidência Aberta do Presidente da República e as medidas previstas no PTRR.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações à Renascença, Paulo Fernandes afirma que as reflexões apresentadas por António José Seguro acompanham preocupações já identificadas no processo de recuperação e reconstrução.

O responsável destaca, em particular, a possibilidade de criação de uma agência única para a gestão do PTRR, considerando que essa solução poderá aproximar diferentes áreas estratégicas.

“O que sinto é que quando se fala, por exemplo, da criação de uma agência única para a gestão do PTRR, onde, ao fim e ao cabo, estes pilares da urgência da reconstrução, mas os pilares da resiliência, mas também os pilares da inovação, da transformação, estejam ali todos interligados, se calhar vem um bocadinho ao encontro desse aspeto, que não é criar coisas novas, muitas vezes é reorganizar o que temos”, disse Paulo Fernandes.

Segundo o coordenador da estrutura de missão, a reorganização das estruturas existentes poderá permitir uma resposta mais eficaz aos desafios da recuperação.

“É juntar um pouco essas peças, porque essas peças estiveram juntas muitas vezes até, talvez, com menos recursos, num sentido mais numérico, se calhar conseguimos ter até uma maior produtividade”, afirmou Paulo Fernandes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)