Demissão no MAI. Secretário-geral adjunto denuncia "graves irregularidades" no SIRESP

O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, demitiu-se do cargo na sexta-feira, confirmou este domingo o ministério, acrescentando que este foi o seu segundo pedido de demissão apresentado no espaço de um mês.

O gabinete do ministro Luís Neves explicou que António Pombeiro já tinha pedido a sua demissão a 28 de abril e voltou a fazê-lo um mês depois, na sexta-feira, dia 22 de maio.

António Pombeiro "pediu a sua exoneração em 28 de abril passado, antes de ser conhecida a eleição do General Viegas Nunes [para presidente do SIRESP], e de novo na passada sexta-feira, dia 22 de maio, tendo esta última sido aceite", confirmou fonte do MAI à Renascença.

Sobre os motivos que levaram à demissão de António Pombeiro, "compete ao próprio secretário-geral adjunto, agora demissionário, pronunciar-se sobre os mesmos, não cabendo ao Ministério da Administração Interna elencá-los ou comentá-los", indicou o MAI num comunicado enviado à Lusa.