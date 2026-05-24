Montenegro apela aos jovens que não "se deixem acorrentar" pelas palavras dos "políticos fracos"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, apelou, este domingo, aos militantes da Juventude Social-Democrata para que “não se deixem acorrentar” pelo discurso dos “políticos fracos”.

No discurso de encerramento do 29.º Congresso da JSD, que elegeu João Pedro Luís como novo líder, o também primeiro-ministro criticou, nas entrelinhas, a “irresponsabilidade” do Chega ao apresentar, no âmbito da negociação da nova lei laboral, propostas como a redução da idade da reforma e a subida das pensões para um valor semelhante ao do salário mínimo nacional.

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“Há outros que, com a vertigem de querer agradar a toda a gente, fazem promessas e criam falsas expectativas. Por exemplo, defendem uma baixa significativa da idade da reforma ou então a pretensão imediata de podermos ter as nossas pensões todas com o limiar mínimo do salário mínimo nacional”, exemplificou, referindo-se às propostas do partido de André Ventura.

Exigências que, para Luís Montenegro, revelam “irresponsabilidade” e mostram que o partido líder da oposição “não se importa com aqueles que aqui estarão a seguir a nós”.

O líder do Partido Social Democrata apelou, por isso, ao papel dos “jotas” na divulgação da mensagem “reformista” do PSD.

“Não se deixem acorrentar pelas discussões que muitas vezes estão muito mediatizadas, mas são discussões de uns para os outros dentro dessa mediatização. Os políticos mais fracos decidem com base nessas perceções. Nós temos convicções, nós temos uma visão, nós temos um caminho”, rematou.