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SIRESP
"Não sou pressionável". Ministro defende que "nada belisca" seriedade do novo líder do SIRESP
26 mai, 2026 - 17:13 • Tomás Anjinho Chagas
Luís Neves sai em defesa do novo líder do SIRESP e diz que a acusação de que celebrou um contrato público com o compadre é uma "inverdade". Ministro argumenta que o general Viegas Nunes é o homem certo para o cargo e quer ir ao Parlamento rapidamente para sanar as dúvidas.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, sai em defesa do novo presidente do SIRESP (a rede de comunicações do Estado para situações de emergência) para garantir que o General Viegas Nunes é o homem certo para o cargo.
As declarações do governante acontecem depois da demissão de um secretário geral adjunto da Administração Interna, que acusou o novo líder do SIRESP de ter cometido irregularidades na anterior passagem pelo organismo.
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"Não há um único facto, certo, objetivo, concreto – sem ser assente em juízos de valor – que possa ser imputado ao senhor general", afirmou o ministro, esta terça-feira à tarde, aos jornalistas, à margem de uma visita às novas instalações da Polícia Municipal em Cascais, distrito de Lisboa.
Luís Neves garante que viu tudo o que veio a público em relação à nomeação, e mantém a confiança no novo líder do SIRESP: "Não há um mínimo sinal, um mínimo indício que pudesse pôr em causa a nomeação da pessoa certa do melhor profissional do Estado".
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A polémica instalou-se depois de António Pombeiro, um dos secretários-gerais do Ministério da Administração Interna, se demitir quando se soube da escolha do general Viegas Nunes para voltar à liderança do SIRESP, cargo que já tinha ocupado.
Pombeiro acusou o novo líder do SIRESP de ter celebrado um contrato público com a empresa do seu compadre. O ministro da Administração Interna classifica esta acusação como uma "inverdade" e desafia quem a fez a explicá-la.
"As pessoas vão ter de demonstrar no local certo qual é essa ligação. São compadres?! Filhos?! Batizados?! Isso não é para aqui chamado. Isso é uma inverdade", assegura Luís Neves.
O ministro da Administração Interna chamou os jornalistas para falar especificamente desta polémica e promete que não vai ceder à pressão, lembrando o seu passado enquanto diretor da Polícia Judiciária.
"Prendi das maiores organizações criminosas, dos maiores bandidos, dos maiores criminosos. Nunca ninguém me pressionou. Eu não sou pressionável", defendeu.
O ministro mostrou ainda vontade de ir ao Parlamento rapidamente para sanar qualquer dúvida sobre a nomeação: "Se tivesse a oportunidade de ontem, ou hoje ou amanhã, ir ao Parlamento, gostaria muito de rapidamente pôr cobro a tudo isto, explicando o que há a explicar", afirma Luís Neves.
O Chega e a Iniciativa Liberal querem ouvir o ministro da Administração Interna no Parlamento sobre este tema. De recordar que José Luís Carneiro, líder do PS, elogiou o perfil do General Viegas Nunes, já que o próprio trabalhou com ele na liderança do SIRESP quando era ministro da Administração Interna.
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