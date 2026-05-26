"Não sou pressionável". Ministro defende que "nada belisca" seriedade do novo líder do SIRESP

Luís Neves garante que viu tudo o que veio a público em relação à nomeação, e mantém a confiança no novo líder do SIRESP: " Não há um mínimo sinal, um mínimo indício que pudesse pôr em causa a nomeação da pessoa certa do melhor profissional do Estado ".

" Não há um único facto, certo, objetivo, concreto – sem ser assente em juízos de valor – que possa ser imputado ao senhor general ", afirmou o ministro, esta terça-feira à tarde, aos jornalistas, à margem de uma visita às novas instalações da Polícia Municipal em Cascais, distrito de Lisboa.

As declarações do governante acontecem depois da demissão de um secretário geral adjunto da Administração Interna, que acusou o novo líder do SIRESP de ter cometido irregularidades na anterior passagem pelo organismo.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, sai em defesa do novo presidente do SIRESP (a rede de comunicações do Estado para situações de emergência) para garantir que o General Viegas Nunes é o homem certo para o cargo.

A polémica instalou-se depois de António Pombeiro, um dos secretários-gerais do Ministério da Administração Interna, se demitir quando se soube da escolha do general Viegas Nunes para voltar à liderança do SIRESP, cargo que já tinha ocupado.

Pombeiro acusou o novo líder do SIRESP de ter celebrado um contrato público com a empresa do seu compadre. O ministro da Administração Interna classifica esta acusação como uma "inverdade" e desafia quem a fez a explicá-la.

"As pessoas vão ter de demonstrar no local certo qual é essa ligação. São compadres?! Filhos?! Batizados?! Isso não é para aqui chamado. Isso é uma inverdade", assegura Luís Neves.

O ministro da Administração Interna chamou os jornalistas para falar especificamente desta polémica e promete que não vai ceder à pressão, lembrando o seu passado enquanto diretor da Polícia Judiciária.

"Prendi das maiores organizações criminosas, dos maiores bandidos, dos maiores criminosos. Nunca ninguém me pressionou. Eu não sou pressionável", defendeu.

O ministro mostrou ainda vontade de ir ao Parlamento rapidamente para sanar qualquer dúvida sobre a nomeação: "Se tivesse a oportunidade de ontem, ou hoje ou amanhã, ir ao Parlamento, gostaria muito de rapidamente pôr cobro a tudo isto, explicando o que há a explicar", afirma Luís Neves.

O Chega e a Iniciativa Liberal querem ouvir o ministro da Administração Interna no Parlamento sobre este tema. De recordar que José Luís Carneiro, líder do PS, elogiou o perfil do General Viegas Nunes, já que o próprio trabalhou com ele na liderança do SIRESP quando era ministro da Administração Interna.