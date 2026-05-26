Passos Coelho critica os falsos "políticos populistas" que são "prostitutos sem carácter"

Sentado ao lado de André Ventura, no auditório da Faculdade de Direito de Lisboa, Pedro Passos Coelho alertou esta terça-feira que os portugueses estão “impacientes” e à espera das reformas “prometidas”. Já no palco, o antigo primeiro-ministro foi mais contundente nas críticas aos atuais líderes políticos.

Passos Coelho voltou a pedir às “lideranças” para assumirem o seu papel e criticou quem se faz passar por um político populista para se conseguir manter no poder. Diz que essa atitude é de um politico “postiço” e de um “prostituto sem carácter”.

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“Porque o que é autêntico e genuíno sempre se manifesta de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço. E então o postiço fica sem nada. Fica sem integridade, fica como um prostituto, sem nenhum carácter, sem reduto de pensamento, simplesmente vendido ao aplauso que o momento lhe possa fornecer”, concluiu Passos Coelho.

O antigo primeiro-ministro, que elogiou a política do atual Governo que “conseguiu estancar a onda de imigração”, criticou quem se faz passar por populista para travar os partidos populistas de chegarem ao poder.

“Quando, com medo do populismo, o político do mainstream lhe veste a casaca para evitar que o populismo chegue por voto ao palácio, e resolve então ser mais populista do que o populista, achando ele que não sendo verdadeiramente um populista é melhor apenas parecê-lo para evitar que o verdadeiro lá chegue, normalmente a história mostra que a coisa não funciona”, diz Passos Coelho.

Na apresentação do livro “A Constituição fluida” de Carlos Blanco de Morais, Pedro Passos Coelho voltou a dizer que “às vezes há coisas mais importantes do que ganhar eleições” e avisou que quem governa apenas para agradar aos outros não tem muito futuro.

“Mas a mesma multidão que o aplaude o condena, passado muito pouco tempo, quando o futuro que não é desejado chega. E, portanto, se não queremos que esse futuro chegue, se não queremos que esta Europa fluida tome conta do nosso espaço normativo e político, é preciso fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que nos distinga dos outros”, pediu Pedro Passos Coelho.

E para começar, o antigo líder do PSD desafia os atuais líderes políticos a assumirem a liderança e a não governarem para agradar a todos.

“Escapar a uma maldição que tomou conta do espaço europeu de há muitos anos a este parte, mas também do espaço português, que é a dos líderes não quererem desagradar a ninguém. O que é uma coisa virtualmente impossível. Pelo menos durante muito tempo. Achei sempre que os políticos, que a política, por definição, compreende uma dimensão de liderança que é inescapável” avisou.