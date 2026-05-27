Montenegro: "Paz duradoura" implica "sentar a Rússia à mesa" das negociações

O primeiro-ministro português afirmou esta quarta-feira que, tal como defendeu no passado, "uma paz duradoura" na Ucrânia implica "sentar a Rússia" na mesa de negociações, admitindo que a posição do Kremlin pode ser um ponto de viragem.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, que citam a agência estatal russa RIA-Novosti, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avançou esta quarta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, está disponível para negociar com a Europa.

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"O que eu posso dizer é que fui agora mesmo confrontado com essa notícia que, a verificar-se, vai precisamente ao encontro daquilo que eu tenho dito e que alguns dos meus colegas da União Europeia também têm dito: o processo de paz na Ucrânia carece também de sentar à mesa a Rússia", afirmou Montenegro, numa breve declaração aos jornalistas à saída do debate quinzenal no Parlamento.

Para o primeiro-ministro português, "a Europa não pode estar eternamente dependente da intermediação" dos que têm tentado "com todo o mérito" garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia.

"A Europa deve tomar a iniciativa de fazer o estabelecimento desse diálogo com as partes envolvidas, com a Ucrânia naturalmente e também com a Rússia", afirmou.