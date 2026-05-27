“Não correu tudo bem”. Montenegro reage a relatório Seguro sobre tempestades

“Não correu tudo bem” na resposta às tempestades e, “aqui ou acolá”, há margem para melhorar a coordenação, afirmou esta quarta-feira o primeiro-ministro, durante o debate quinzenal no Parlamento.



Questionado pelos deputados, Luís Montenegro reagiu ao relatório do Presidente da República, António José Seguro, que aponta falhas após a vaga de mau tempo, de janeiro e fevereiro.

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"Não correu tudo bem, porque foi uma circunstância inédita. Aqui ou acolá com alguma necessidade de aprimorar regras de coordenação, instrumentos de cooperação interinstitucional, intermunicipal para se poder deslocar para o território afetado a capacidade que esta espalhada pelo país", afirmou.

O primeiro-ministro considerou "muito válido" o contributo do Presidente da República sobre a gestão das tempestades, que diz estar "quase todo incluído" no PTRR.



"Posso reiterar que, tal como consta do relatório da Presidência aberta do Presidente da República, o Governo esteve muito presente, muito próximo", salientou Luís Montenegro.



Noutro ponto do debate, o chefe do Governo atualizou alguns números relativamente aos apoios às vítimas das tempestades. Quatro meses depois, 7726 das 7992 candidaturas de empresas já receberam resposta.

"Também estou muito satisfeito"



Mas o primeiro-ministro admite insatisfação com a demora dos apoios às zonas afetadas pelas tempestades. Questionado pelo Chega sobre os atrasos nos apoios, o primeiro-ministro assume que tem acontecido em alguns pontos, mas assegura que o Governo tem feito a sua parte.

“É verdade, senhor deputado, eu também estou muito satisfeito. Apenas temos hoje uma taxa de cerca de 40% de execução desta medida. Eu não quero estar aqui à procura de responsáveis, apenas quero dizer: a parte mais diretamente relacionada com a ação do Governo, que era disponibilizar as verbas, as verbas estão depositadas nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Sinceramente, o senhor deputado não tem razão para falar em falhanço, o senhor deputado pode ter razão que não houve ainda capacidade de resposta da Administração Pública, como um todo, para tantas solicitações.”

No sábado, foi conhecido – embora ainda não divulgado oficialmente – o relatório da Presidência Aberta na Zona Centro do país, realizada por António José Seguro entre 6 e 10 de abril às zonas afetadas pelas tempestades, no qual o Presidente da República considera que as consequências do mau tempo que atingiu o país no início do ano exigem que "se acelerem apoios, se clarifiquem medidas" e se melhore a coordenação entre entidades no terreno.



Montenegro recordou que o Governo discutiu com o chefe de Estado, ainda na qualidade de Presidente eleito, o desenho do programa criado para responder às consequências das tempestades – o PTRR (Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência), com um envelope financiamento de 22,6 mil milhões de euros e execução até 2034.

Apesar de considerar que as sugestões de António José Seguro estão praticamente todas incluídas neste programa, Montenegro lembrou que este é “sempre suscetível de uma reprogramação, uma recalendarização”.

“Esse é seguramente um assunto ao qual nós voltaremos muitas vezes, até porque nós próprios sugerimos que o Parlamento tivesse uma palavra muito permanente de acompanhamento da execução desse programa”, frisou.