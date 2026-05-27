“Não correu tudo bem”. Montenegro reage a relatório Seguro sobre tempestades

“Não correu tudo bem” na resposta às tempestades e, “aqui ou acolá”, há margem para melhorar a coordenação, afirmou esta quarta-feira o primeiro-ministro, durante o debate quinzenal no Parlamento.



Questionado pelos deputados, Luís Montenegro reagiu ao relatório do Presidente da República, António José Seguro, que aponta falhas após a vaga de mau tempo, de janeiro e fevereiro.

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"Não correu tudo bem, porque foi uma circunstância inédita. Aqui ou acolá com alguma necessidade de aprimorar regras de coordenação, instrumentos de cooperação interinstitucional, intermunicipal para se poder deslocar para o território afetado a capacidade que esta espalhada pelo país", afirmou.

O primeiro-ministro considerou "muito válido" o contributo do Presidente da República sobre a gestão das tempestades, que diz estar "quase todo incluído" no PTRR.



"Posso reiterar que, tal como consta do relatório da Presidência aberta do Presidente da República, o Governo esteve muito presente, muito próximo", salientou Luís Montenegro.



No sábado, foi conhecido – embora ainda não divulgado oficialmente – o relatório da Presidência Aberta na Zona Centro do país, realizada por António José Seguro entre 6 e 10 de abril às zonas afetadas pelas tempestades, no qual o Presidente da República considera que as consequências do mau tempo que atingiu o país no início do ano exigem que "se acelerem apoios, se clarifiquem medidas" e se melhore a coordenação entre entidades no terreno.