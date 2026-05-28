Líder do PS promete colaborar com a justiça e quer legalidade "em todos os níveis" do partido

O secretário-geral socialista sublinhou também que as diligências da PJ "não visam o PS" , assegurando que o partido vai cooperar com a justiça.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas na Assembleia da República, na sequência da operação da Polícia Judiciária que inclui buscas na sede nacional do PS.

"Quero garantir que tudo farei para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do PS, seja a nível local seja nacional", afirmou o líder socialista.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta terça-feira que cooperará com a justiça e tudo fará para que a "legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade" do partido.

400 inspetores no terreno

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira uma megaoperação, com cerca de 400 inspetores, para investigar suspeitas de "participação económica em negócio, relativa à adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia", avança em comunicado.

Em causa estão crimes de prevaricação e participação económica em negócio, envolvendo a adjudicação de diversos contratos por parte de câmaras municipais e juntas de freguesia. "Em causa estão procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, em clara violação das normas legais aplicáveis e com evidente prejuízo para o erário público", lê-se ainda no comunicado.

Em comunicado oficial, a PJ dá conta de que foram realizadas quatro detenções fora de flagrante delito, uma detenção em flagrante delito, por posse ilegal de arma, e constituídos 37 arguidos.

Foram cumpridos 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra.

PS nega ser visado na investigação

O Partido Socialista, antes de Carneiro falar aos jornalistas, em comunicado, confirmou que a Polícia Judiciária esteve na sede nacional do partido, "a realizar diligências relacionadas com atividades que são imputadas a um dos seus trabalhadores".

No entanto, frisa que "o Partido Socialista não é, como tal, visado pela investigação da Polícia Judiciária".

No comunicado, o PS diz ainda estar a colaborar com a Polícia Judiciária "em tudo quanto lhe é por esta solicitado, no sentido de assegurar a boa condução das investigações e no respeito integral dos princípios e regras do Estado de direito".

Segundo a CNN, a junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, seria o principal local de interesse da operação. O antigo autarca socialista Miguel Coelho será um dos visados na operação de buscas, por ter alegadamente estabelecido uma rede de antigos candidatos socialistas e contratado 19 empresas da zona de Mafra.

Uma das beneficiárias de contratos por ajustes diretos, ainda segundo aquele canal, será a mulher de Duarte Moral, diretor de comunicação do líder socialista, José Luís Carneiro, e antigo assessor do antigo primeiro-ministro António Costa. A mulher de Duarte Moral terá celebrado contratos com a junta de Santa Maria Maior, por ajuste direto, na ordem dos 70 mil euros entre 2020 e 2022.

Miguel Coelho suspende mandato de deputado municipal em Lisboa

Entretanto, o socialista Miguel Coelho suspendeu o mandato de deputado à Assembleia Municipal de Lisboa, na sequência de investigações sobre adjudicações, inclusive na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, dizendo que se defenderá "com a consciência tranquila".

"Perante as notícias que associam o meu nome às diligências realizadas no âmbito da operação Imergente, decidi suspender, com efeitos imediatos, o meu mandato de deputado municipal à Assembleia Municipal de Lisboa", afirmou, em comunicado, o também ex-presidente da junta de freguesia do centro de Lisboa.

A decisão de Miguel Coelho é tomada para que "esta situação não condicione o trabalho do grupo municipal do Partido Socialista, o normal funcionamento da Assembleia Municipal, nem fragilize a muito necessária fiscalização ao executivo municipal", afirmou o socialista, que não se encontra entre os detidos, segundo fonte do grupo municipal.

"Colaborarei, como sempre, com as autoridades competentes, no integral respeito pelo esclarecimento dos factos. Defender-me-ei com a consciência tranquila quanto à minha conduta e com a mesma honradez que sempre procurei colocar no meu percurso cívico e político", concluiu.

Também o PS na Assembleia Municipal de Lisboa, em comunicado, disse que Miguel Coelho decidiu "suspender, com efeitos imediatos, o seu mandato de deputado municipal e, consequentemente, as funções de presidente do grupo municipal".

A decisão, acrescenta-se, "traduz o seu sentido de responsabilidade institucional e a vontade de garantir que nenhuma circunstância pessoal condiciona o trabalho do grupo municipal, o normal funcionamento da Assembleia Municipal ou a fiscalização política ao executivo da Câmara Municipal de Lisboa".

"O grupo municipal respeita plenamente o seu direito à defesa, a presunção de inocência e o trabalho das autoridades competentes no apuramento dos factos", salienta-se na nota, assegurando-se que os socialistas continuarão a "defesa dos melhores interesses dos lisboetas e da cidade".