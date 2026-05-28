Luís Montenegro: “Assumimos sem rodeios, somos candidatos a ganhar o Campeonato de Mundo”

Ouvinte desde muito cedo de Bola Branca, o primeiro-ministro abriu esta quinta-feira a 4ª conferência da Bola Branca da Renascença e lembrou as vozes que ouvia nos relatos de futebol desde Artur Agostinho, Ribeiro Cristóvão ou Pedro Azevedo.

A duas semanas do início do Campeonato do Mundo de Futebol, Luís Montenegro pediu mentalidade vencedora e acredita que a seleção pode ser campeão do mundo.

“Eu digo mesmo com muita convicção, assumimos sem rodeios, que somos candidatos a poder ganhar o Campeonato de Mundo, que o mesmo é dizer, somos candidatos a poder ser os melhores do mundo”, disse o primeiro-ministro.

Luís Montenegro elogiou os desportistas portugueses, dizendo que “temos dos melhores do mundo” e voltou a pedir ao país para ter uma mentalidade vencedora e “espremer o talento”.

“Esta cultura de aproveitarmos o nosso talento, desculpem-me aqui a expressão, eu vou mesmo usá-la, de espremer o nosso talento no bom sentido do termo, de exponenciar aquilo que nós temos como capacidade, mas que tem de ser trabalhada, que tem de ser desenvolvida, é de facto uma mentalidade que nós queremos espalhar por Portugal”, referiu no discurso de abertura da 4º Conferência Bola Branca.

O primeiro-ministro regressa assim à sua mensagem de Ano Novo quando pediu ao país para ter “mentalidade de Cristiano Ronaldo”, avisando que os portugueses podem, no dia a dia, ter essa mentalidade vencedora dos desportistas.

Neste discurso de pouco mais de 20 minutos, o primeiro-ministro revelou que ainda hoje se rege por muitos dos valores que aprendeu quando jogava futebol, como a frustração ou o espírito de equipa.

“Eu tenho o privilégio de poder dizer muitas vezes que também foi no desporto, e no futebol em particular, que aprendi muitos dos valores que me guiam na vida, não tenho nenhum problema em dizê-lo. Só quem não foi atleta é que pode desvalorizar o valor do sacrifício, o valor do empenhamento, o valor da entreajuda, do espírito de equipa, do procurar alcançar um objetivo, lidar com o sucesso, mas também lidar muitas vezes com a frustração”, defendeu o primeiro-ministro.

Montenegro apela à prática de desporto

Luís Montenegro deu conta das medidas que o governo está a tomar para fomentar a prática do desporto e garantir melhores condições de treino aos atletas, até porque Portugal ocupa um dos piores lugares da Europa no que diz respeito à prática desportiva.

“Apesar de cada vez mais vermos as ruas preenchidas com gente a praticar desporto, nomeadamente ao ar livre, nós ainda estamos na cauda da Europa, nós ainda temos um caminho longo a percorrer para sermos um país com uma prática desportiva generalizada” referiu.

“E foi por isso que o Governo elaborou um Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, que começa por ter esse foco. Ele está destinado à criação de condições de formação, ele está destinado ao alargamento da prática desportiva, está destinado à inclusão de todos, e à equiparação das mulheres e dos homens também nesta dimensão da prática desportiva”, concluiu.

O primeiro-ministro, que se habituou a ouvir os relatos na rádio e as notícias em Bola Branca, deixou elogios à equipa de desporto da Renascença.

“A Bola Branca é, de facto, um exemplo também de excelência do trabalho produzido na comunicação social, precisamente de valorização da informação, de rigor da informação, de valorização da emoção do fenómeno, sem deixar de respeitar as preferências de cada um, as opções de cada um, os gostos de cada um, seja por desportos específicos, por modalidades específicas, seja por filiações clubísticas”, referiu.