Mariana Leitão concorda com Passos: "Pessoas estão a ficar impacientes"

A presidente da Iniativa Liberal concorda com Passos Coelho quando o antigo primeiro-ministro considera que as pessoas estão a "ficar impacientes".

"É óbvio que os portugueses estão impacientes", afirma Mariana Leitão, que marcou presença na 4ª Conferência Bola Branca da Renascença.

À margem do evento, a presidente dos liberais vinca que "as pessoas vivem cada vez pior", mas recusa alimentar as "palavras meio enigmáticas de Passos Coelho" desta semana, em que alertou para os "falsos populistas" que são "prostitutos sem caráter".

"As pessoas estão a viver mal. A Iniciativa Liberal já disse há muitos anos que é preciso haver reformas para que haja mudanças", afirma.

Mariana Leitão, que dá o exemplo da reforma laboral, que pode vir a ser bloqueada no Parlamento: "Os pequenos passos que se pretendem dar estão completamente inviabilizados, nomeadamente pelo Chega."

A líder da Iniciativa Liberal abordou ainda as polémicas em torno do SIRESP - a rede de comunicações de emergência do Estado - para voltar a pressionar o primeiro-ministro a entregar o relatório que foi feito sobre o organismo.

"Já se investiram quase 800 milhões de euros ao longo dos últimos 20 anos e que não funciona, falha sistematicamente. É óbvio que nós precisamos de saber o que é que está nesse relatório", defende a deputada e líder do partido.

Mariana Leitão vinca que é preciso refletir e admite que o sistema pode não funcionar de todo: " É preciso perceber se o sistema que existe ainda faz sentido reformulá-lo, se faz mais sentido perceber que não vamos conseguir ter soluções com este sistema e, eventualmente, ver alternativas".

A presidente da Iniciativa Liberal comentou ainda as mais recentes buscas na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, para lamentar que o PS e o PSD estejam "sempre envolvidos em situações de grande opacidade".