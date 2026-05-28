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​Sondagem coloca PS à frente de AD e Chega

28 mai, 2026 - 21:36 • Ricardo Vieira

Os socialistas mantêm 24% das intenções de voto e a AD cai quatro pontos, para 21%

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Se as eleições legislativas fossem hoje, o Partido Socialista vencia a aliança PSD/CDS (AD) e o Chega, indica uma sondagem ICS-ISCTE-Gfk Metris realizada para a SIC e Expresso.

O PS assume pela primeira vez a liderança, numa sondagem ICS-ISCTE-Gfk Metris, desde que a AD chegou ao poder.

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Os socialistas mantêm 24% das intenções de voto e a AD cai quatro pontos, para 21%

Com a distribuição dos indecisos, o partido liderado por José Luís Carneiro regista 31%, uma subida de dois pontos, e a AD 27%, uma descida de dois pontos.

O Chega é a terceira força política, com 17% das intenções de voto diretas e 20% contabilizando os indecisos.

Em relação à sondagem anterior, o partido de André Ventura perde quatro pontos nas intenções de voto e cinco na projeção.

O Partido Comunista aparece à frente do Livre e da Iniciativa Liberal.

O PCP sobe para 5% na projeção, enquanto Livre e IL estão empatados com 3%.

O PAN e o Bloco de Esquerda (BE) também registam uma igualdade, com 2%.

A sondagem ICS-ISCTE-Gfk Metris, realizada para a SIC e Expresso, foi realizada entre os dias 15 e 24 de maio, com 803 entrevistas válidas.

A margem de erro máxima é de +/- 3,5%, com um nível de confiança de 95%.


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