Governo português chama embaixador russo após "grave ataque russo" na Roménia

O Governo português chamou o embaixador russo para dar explicações sobre o drone que atingiu um edifício de habitação na Roménia, um país da União Europeia e da NATO.

"Na sequência da condenação desta manhã do grave ataque russo que atingiu a Roménia, o Embaixador da Federação Russa foi convocado para explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros", refere o gabinete do ministro Paulo Rangel, em comunicado.



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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está solidário com a Roménia e condena qualquer tentativa de escalada da situação no Leste da Europa.

"Perante a queda de um drone russo num prédio residencial de Galati, expresso a nossa total solidariedade para com a Roménia e condeno fortemente este ataque e qualquer tentativa de escalada. Portugal está e estará sempre ao lado dos seus Aliados", disse Montenegro, na rede social X.

Um incêndio deflagrou depois de um drone colidir com um edifício residencial na Roménia, na cidade de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia, na madrugada desta sexta-feira. Uma mulher e uma criança sofreram ferimentos.

O projétil tinha origem russa, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia, citado pela Reuters.