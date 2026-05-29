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Governo português chama embaixador russo após "grave ataque russo" na Roménia

29 mai, 2026 - 17:14 • Ricardo Vieira

NATO acusou Moscovo de comportamento irresponsável e prometeu “defender cada centímetro do território aliado”. Putin questiona se o drone que se despenhou contra um bloco de apartamentos na Roménia era de origem russa.

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O Governo português chamou o embaixador russo para dar explicações sobre o drone que atingiu um edifício de habitação na Roménia, um país da União Europeia e da NATO.

"Na sequência da condenação desta manhã do grave ataque russo que atingiu a Roménia, o Embaixador da Federação Russa foi convocado para explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros", refere o gabinete do ministro Paulo Rangel, em comunicado.

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está solidário com a Roménia e condena qualquer tentativa de escalada da situação no Leste da Europa.

"Perante a queda de um drone russo num prédio residencial de Galati, expresso a nossa total solidariedade para com a Roménia e condeno fortemente este ataque e qualquer tentativa de escalada. Portugal está e estará sempre ao lado dos seus Aliados", disse Montenegro, na rede social X.

Um incêndio deflagrou depois de um drone colidir com um edifício residencial na Roménia, na cidade de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia, na madrugada desta sexta-feira. Uma mulher e uma criança sofreram ferimentos.

O projétil tinha origem russa, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia, citado pela Reuters.

O ministro romeno considera o incidente uma "grave violação do direito internacional" e admite que vão ser tomadas as medidas diplomáticas necessárias na sequência de "uma escalada grave e irresponsável por parte da Rússia".

A NATO acusou Moscovo de comportamento irresponsável e prometeu “defender cada centímetro do território aliado”.

O Presidente russo, Vladimir Putin, questionou se o drone que se despenhou contra um bloco de apartamentos na Roménia era de origem russa, sugerindo que poderia tratar-se de um aparelho ucraniano.

Putin disse aos jornalistas que só tinha tomado conhecimento do incidente momentos antes.

O líder russo sugeriu ainda que os destroços do drone fossem entregues à Rússia, para que Moscovo possa conduzir a sua própria investigação independente.

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